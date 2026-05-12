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Inserción laboral

El proyecto T-Tajo Salor inicia su andadura con formación teórico-práctica y contratos

El alumnado se forma en Limpieza de Superficies y Mobiliario en Edificios y Locales e instalaciones industriales; Atención sociosanitaria a personas dependientes ; y Soldadura por arco con electrodo revestido

Fotogalería | La Escuela Profesional 'T-Tajo Salor' ofrece formación en 3 especialidades

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Fotogalería | La Escuela Profesional 'T-Tajo Salor' ofrece formación en 3 especialidades / EP

Nieves Agut

Nieves Agut

Coria

El proyecto Escala Recualificada ‘T-Tajo Salor’ comenzó su andadura el pasado 30 de diciembre de 2025. Durante los tres primeros meses el alumnado de las especialidades de Limpieza de Superficies y mobiliario en Edificios y Locales/Limpieza en Espacios Abiertos e instalaciones industriales; Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales y Soldadura por arco con electrodo revestido, en este periodo el alumnado ha recibido formación teórico-práctica de los respectivos certificados de profesionalidad que están cursando.

A partir del día 29 de marzo han pasado a ser contratados con un contrato de formación en alternancia con el empleo. Junto a la formación teórico-práctica el alumnado-trabajador ha comenzado a desarrollar su trabajo en la Mancomunidad Tajo Salor, tanto en residencia de mayores como en los pueblos de la mancomunidad.

Junto a la formación específica correspondientes a los certificados de profesionalidad de sus respectivas especialidades también ha recibido formación en Prevención de Riesgos Laborales, Competencias Digitales e Igualdad de Género. El proyecto contempla la formación integral del alumnado, con acompañamiento que facilitará la inserción laboral.

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