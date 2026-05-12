Inserción laboral
El proyecto T-Tajo Salor inicia su andadura con formación teórico-práctica y contratos
El alumnado se forma en Limpieza de Superficies y Mobiliario en Edificios y Locales e instalaciones industriales; Atención sociosanitaria a personas dependientes ; y Soldadura por arco con electrodo revestido
El proyecto Escala Recualificada ‘T-Tajo Salor’ comenzó su andadura el pasado 30 de diciembre de 2025. Durante los tres primeros meses el alumnado de las especialidades de Limpieza de Superficies y mobiliario en Edificios y Locales/Limpieza en Espacios Abiertos e instalaciones industriales; Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales y Soldadura por arco con electrodo revestido, en este periodo el alumnado ha recibido formación teórico-práctica de los respectivos certificados de profesionalidad que están cursando.
A partir del día 29 de marzo han pasado a ser contratados con un contrato de formación en alternancia con el empleo. Junto a la formación teórico-práctica el alumnado-trabajador ha comenzado a desarrollar su trabajo en la Mancomunidad Tajo Salor, tanto en residencia de mayores como en los pueblos de la mancomunidad.
Junto a la formación específica correspondientes a los certificados de profesionalidad de sus respectivas especialidades también ha recibido formación en Prevención de Riesgos Laborales, Competencias Digitales e Igualdad de Género. El proyecto contempla la formación integral del alumnado, con acompañamiento que facilitará la inserción laboral.
En febrero las alumnas del taller de Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales participaron en la Feria del Mayor de Badajoz.
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