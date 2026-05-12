Romangordo celebra 20 años de la Ruta de los Ingleses con un desfile nocturno de 6.000 velas

Romangordo prepara una de las ediciones más especiales de la Ruta de los Ingleses desde que esta cita comenzó a celebrarse hace dos décadas. El municipio cacereño conmemorará este sábado el 20 aniversario de esta recreación histórico-senderista con importantes novedades.

El alcalde de Romangordo, Evaristo Blázquez, presentó esta nueva edición acompañado por representantes de los ejércitos recreacionistas británico, francés, portugués y escocés.

El valor de la recreación histórica

Durante su intervención, Blázquez recordó los orígenes de esta actividad y quiso rendir homenaje a la exalcaldesa Charo Cordero, impulsora de la iniciativa desde sus comienzos.

"Queremos que ella esté orgullosa de que seguimos con su trabajo", señaló el alcalde durante la presentación de una actividad que comenzó a desarrollarse en torno al año 2005 y que desde entonces se ha convertido en una de las citas más conocidas del municipio.

Una recreación histórica con todas las plazas agotadas

La Ruta de los Ingleses de Romangordo nació para recordar uno de los episodios estratégicos más importantes de la Guerra de la Independencia en Extremadura: una operación militar desarrollada junto al río Tajo que terminó debilitando seriamente el control francés sobre la Península.

La actividad recrea el avance nocturno de las tropas aliadas desde Casas de Miravete hasta el fuerte de Napoleón, situado junto al río Tajo, escenario de la ofensiva ordenada por el duque de Wellington contra las posiciones francesas en mayo de 1812.

El dinamizador deportivo Juan Francisco González explicó que las 500 plazas ofertadas para la ruta senderista ya se han agotado, algo habitual en la mayor parte de las ediciones celebradas hasta ahora.

Según detalló, la organización decidió hace años limitar el número de participantes después de que una convocatoria desbordara las previsiones iniciales. "El objetivo era mantener cierto control y calidad en lo que entendemos que debe ser la ruta", indicó.

La marcha recorrerá aproximadamente 14 kilómetros con un recorrido de dificultad media entre Casas de Miravete y Romangordo, y contará nuevamente con distintas recreaciones teatrales a lo largo del itinerario.

El programa de actividades

La programación arrancará el viernes por la tarde con el tradicional izado de banderas y la entrega de material a los participantes inscritos en la ruta.

El sábado comenzará la actividad principal con la salida desde Casas de Miravete y una primera representación teatral a las nueve de la mañana en la plaza del municipio.

Posteriormente, los senderistas avanzarán hasta Romangordo, donde alrededor de las once y media se desarrollará una nueva recreación histórica centrada en la estrategia diseñada para asaltar el fuerte de Napoleón.

Durante este acto se celebrará además la entrega del tradicional Sable de Oro, un reconocimiento que desde hace años distingue a personas especialmente vinculadas al desarrollo y consolidación de la ruta.

Tras completar el recorrido hasta el fuerte situado junto al Tajo, los participantes regresarán en autobús hasta Romangordo para compartir la comida organizada por el ayuntamiento.

Por la tarde habrá además actividades complementarias como representaciones teatrales, una cata de quesos y distintas propuestas culturales vinculadas al evento.

La gran novedad: un desfile nocturno entre velas

El principal atractivo de esta edición llegará durante la noche del sábado con un desfile militar nocturno iluminado mediante el encendido de 6.000 velas repartidas por el casco urbano.

Hasta ahora, el desfile se realizaba al atardecer, pero este año el Ayuntamiento de Romangordo ha decidido trasladarlo a horario nocturno para potenciar el ambiente histórico y el impacto visual de la recreación.

La previsión es que el encendido comience alrededor de las diez de la noche y transforme el municipio en un gran escenario histórico iluminado únicamente por las velas y por el paso de los distintos ejércitos participantes.

La jornada concluirá con la proyección de un vídeo explicativo sobre la importancia histórica de aquella batalla y con una degustación de dulces para participantes y visitantes.

Orgullo vecinal y proyección turística

Juan Jesús Alonso, vecino de Romangordo y representante de las personas que colaboran en la actividad, destacó especialmente el carácter vecinal de la iniciativa y el papel que desempeñan los habitantes del municipio en prácticamente todos los aspectos organizativos de la ruta.

Según señaló, los vecinos colaboran activamente tanto en la elaboración de los trajes históricos como en las representaciones teatrales que acompañan el recorrido senderista. Además, en esta ocasión, también contribuirán tanto en la colocación como en el encendido de las velas.

Buena parte del rigor histórico de estas recreaciones se debe además al trabajo documental realizado durante años por Pedro Prieto, una figura especialmente implicada en la investigación y contextualización histórica del evento.

Un impulso para el municipio

Durante la presentación, el diputado delegado de Deportes, Pablo Miguel López, destacó el valor de este tipo de actividades para dinamizar el medio rural y poner en valor el patrimonio histórico y natural de pequeños municipios como Romangordo.

El alcalde de la localidad recordó además el impacto turístico que la Ruta de los Ingleses ha tenido para el municipio, que actualmente ronda los 260 habitantes y que en las últimas décadas ha conseguido posicionarse gracias a esta recreación histórica y a los conocidos trampantojos que decoran sus calles.

En 2012, coincidiendo con el bicentenario de los hechos históricos recreados, la actividad llegó incluso a contar con la presencia de un descendiente del general Hill, uno de los militares británicos protagonistas de aquella ofensiva contra las tropas napoleónicas.

Dos décadas después de su nacimiento, la Ruta de los Ingleses continúa demostrando cómo la historia local, el paisaje y la implicación de pequeños municipios rurales pueden convertirse en un atractivo turístico capaz de reunir cada año a centenares de personas en torno a la memoria de uno de los episodios más relevantes de la Guerra de la Independencia en Extremadura.