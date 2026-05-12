San Ubaldo vuelve a Cadalso este sábado: devoción italiana y fiesta extremeña se unen en la tirada de bandera

Cadalso rendirá homenaje a San Ubaldo este sábado en una de las celebraciones más singulares y representativas del municipio cacereño. La localidad de Sierra de Gata recuperará así una jornada marcada por la tradición religiosa, la convivencia vecinal y algunos de los elementos más característicos de su patrimonio festivo, entre ellos la conocida tirada de bandera.

La programación combinará actos litúrgicos, música popular y ambiente festivo en torno a una celebración profundamente arraigada en la memoria colectiva del pueblo. Esta se encuentra vinculada desde hace generaciones a la devoción hacia este santo italiano cuya figura terminó integrándose en el calendario tradicional de Cadalso.

Un santo italiano convertido en tradición local

La celebración de San Ubaldo en Cadalso tiene un origen poco habitual dentro de las fiestas populares extremeñas. La devoción al santo procede originalmente de la ciudad italiana de Gubbio, donde San Ubaldo Baldassini fue obispo durante el siglo XII y terminó convirtiéndose en patrón de la localidad tras ser venerado por la población debido a su labor religiosa y social.

Con el paso del tiempo, su figura quedó asociada a celebraciones populares y procesiones festivas que todavía hoy continúan realizándose en distintos puntos de Italia.

En el caso de Cadalso, la tradición fue incorporándose progresivamente a la vida festiva del municipio gracias a antiguos vínculos culturales y religiosos que terminaron consolidando esta celebración dentro del calendario local.

Actualmente, San Ubaldo se ha convertido en una de las citas más reconocibles del municipio, especialmente por la mezcla entre tradición religiosa y expresiones populares que acompañan toda la jornada. Además, este santo se ha convertido en patrón del municipio.

La tirada de bandera, uno de los momentos más esperados

Uno de los elementos más característicos de esta celebración es la tradicional tirada de bandera, una práctica festiva que acompaña a la procesión y que se ha convertido en uno de los grandes símbolos de San Ubaldo en Cadalso.

Durante este acto, los participantes realizan movimientos y exhibiciones con grandes banderas al paso de la imagen del santo, en una ceremonia cargada de simbolismo y muy vinculada a las antiguas celebraciones populares de raíz religiosa.

La tirada de bandera se ha mantenido durante generaciones como una de las señas de identidad festiva del municipio y constituye además uno de los momentos más fotografiados y seguidos por vecinos y visitantes. La tradición combina destreza, coordinación y componente ceremonial, manteniendo vivo uno de los rasgos más distintivos de esta fiesta.

Una celebración ligada a la identidad de Cadalso

Las fiestas de San Ubaldo forman parte además de las celebraciones más representativas de Cadalso junto a otras citas religiosas y populares que marcan el calendario anual del municipio.

Vecinos de distintas generaciones participan cada año en una jornada que mezcla actos religiosos, encuentros familiares, música y convivencia en las calles del pueblo.

Este tipo de celebraciones continúan teniendo un importante valor identitario en muchos municipios rurales extremeños, donde las fiestas patronales siguen funcionando como espacios de encuentro colectivo y transmisión de tradiciones.

Programación variada y completa

La celebración arrancará a las 11:00 horas con la tradicional procesión acompañada por la tirada de bandera y la posterior santa misa, uno de los actos centrales de la jornada y momento más simbólico para muchos vecinos de la localidad.

Tras los actos religiosos, la programación continuará a las 13:30 horas con la actuación de la charanga Fabri, que recorrerá las calles del municipio animando el ambiente festivo y acompañando la celebración popular durante el mediodía.

Ya por la noche, la Plaza de España acogerá desde las 22:00 horas una gran verbena popular amenizada por el grupo Sonarte, encargado de poner música y ambiente a una jornada marcada por la convivencia y la tradición.

Tradición, música y convivencia popular

Cuando caiga la noche y las últimas notas de la verbena sigan resonando en la Plaza de España, Cadalso volverá a demostrar que algunas tradiciones no sobreviven solo por costumbre, sino porque forman parte de la manera de entender el pueblo.

Entre banderas al viento, música y reencuentros vecinales, San Ubaldo seguirá ocupando un lugar privilegiado en una celebración que convierte la historia localen algo que todavía se vive, se comparte y se siente en cada calle del municipio.