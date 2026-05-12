Seis localidades de Cáceres, entre las más lluviosas del país

Seis localidades de la provincia de Cáceres se situaron este lunes entre las más lluviosas del país, según los datos de precipitación acumulada publicados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La borrasca atlántica que afecta a buena parte de la Península dejó registros destacados en el norte de Extremadura y en otros puntos de la provincia cacereña.

El mayor acumulado en la provincia se registró en Nuñomoral, con 19,2 litros por metro cuadrado hasta las 8.00 horas. Le siguió Navalmillar de Ibor, con 18,4 litros, también hasta las 8.00 horas.

Además, figuran entre los principales registros nacionales Plasencia, con 13,9 litros hasta las 8.50 horas; Piornal, con 13,6 litros; y Hervás y Montehermoso, ambos con 13,2 litros. En el caso de Montehermoso, el dato corresponde a las 6.00 horas, mientras que en Piornal y Hervás está actualizado hasta las 8.00 horas.

Las lluvias también se han dejado notar en el cauce de los ríos. Es el caso del río Ambroz, a su paso por la localidad de Hervás, donde en los últimos días se han recogido 80 litros por metro cuadrado, según informa Javier Lumeras.

La presencia de municipios cacereños en este listado refleja la incidencia de la inestabilidad en la mitad norte de Extremadura, donde las precipitaciones han sido más frecuentes e intensas durante las últimas horas.

Predicción

La situación continuará este martes, todavía bajo la influencia de la borrasca atlántica situada al oeste de Portugal, aunque ya en fase de debilitamiento. Según la predicción de la Aemet, Extremadura afronta una jornada fresca e inestable, con cielo nuboso en el norte e intervalos nubosos hacia el sur.

La agencia prevé lluvias y chubascos que podrán ir acompañados de tormenta. Las precipitaciones serán más frecuentes e intensas en la mitad norte, donde no se descarta que sean localmente fuertes en zonas de montaña, especialmente en el extremo norte de la región.

El frío sigue instalado en Cáceres. / El Periódico

La previsión apunta, no obstante, a una mejoría progresiva al final del día, cuando los cielos tenderán a quedar poco nubosos.

En cuanto a las temperaturas, la Aemet espera pocos cambios o un ligero descenso, dentro de un ambiente más fresco que en jornadas anteriores. En las capitales extremeñas, los termómetros oscilarán entre los 12 y los 23 grados en Badajoz y entre los 11 y los 20 grados en Cáceres.

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El viento soplará del suroeste al oeste, flojo a moderado, aunque podrá arreciar de forma puntual en las zonas donde se produzcan tormentas.