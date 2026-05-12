Torremocha impulsa un proyecto para garantizar el suministro energético a 42 huérfanos en India

Que Extremadura y la provincia de Cáceres son solidarias no es ninguna novedad. Sin embargo, hasta un pueblo de poco más de 700 habitantes tiene su granito de arena aportado en proyectos de confines lejanos como puede ser la India.

La ONG cacereña Madre Teresa de Ayuda a la Infancia, Juventud y Mujer ha iniciado contactos con la Diputación de Cáceres para buscar apoyo institucional a un proyecto urgente en el país asiático: garantizar el suministro energético de un hogar de acogida que atiende a 42 menores huérfanos o en situación de extrema vulnerabilidad en el estado de Telangana.

Por ello, tanto la alcaldesa de Torremocha, Isabel Palomino, como representantes de la ONG como José Antonio Gómez, director de proyectos de la organización, se han reunido este lunes con Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación Provincial.

Morales, con Gómez. / Pablo Parra

La reunión, según detalló Gómez, surge de la estrecha relación existente entre el Padre Bala —responsable del hogar en India— y la localidad cacereña, donde residió durante años y dejó una profunda huella entre vecinos, colectivos sociales y representantes municipales.

La necesidad, según detalló, es inmediata. El hogar de acogida atraviesa serias dificultades para mantener el suministro eléctrico debido al aumento de los costes energéticos y a los frecuentes cortes de luz que se registran en la zona. “No tienen luz, no pueden cocinar y tampoco pueden sacar agua del pozo”, señaló el director de proyectos, quien alertó de que la situación está afectando al funcionamiento diario del centro y a la calidad de vida de los menores.

Luz para la casa de acogida

La ONG trabaja ahora en la búsqueda de financiación para instalar placas solares que permitan garantizar la autonomía energética del hogar y evitar así la dependencia de un suministro inestable. “Queremos colaborar con la necesidad que tienen de poner placas solares en ese hogar de acogida para que no tengan cortes de luz y puedan hacer una vida y un desarrollo normal de lo que ahí se hace”, añadió.

Gómez defendió además el carácter extremeño del proyecto, impulsado desde Cáceres y sostenido gracias a la colaboración de instituciones y ciudadanos comprometidos con la cooperación internacional. “Es un producto extremeño y la hemos construido aquí para dar solución a niños y niñas que vivían en la calle”, afirmó. Muchos de esos menores, explicó, carecían de escolarización, manutención y atención sanitaria antes de entrar en el programa de acogida.

Imagen de la inauguración del hogar. / Asociación Madre Teresa

La organización, creada hace más de quince años y registrada en la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aexcid), desarrolla proyectos solidarios en distintos países de África, Asia y América Latina. “Es una ONG extremeña al 100%. Y más que extremeña, cacereña”, subrayó Gómez.

Aunque la entidad ya ha recibido ayudas en etapas anteriores por parte de la Junta de Extremadura y del Ayuntamiento de Cáceres, esta es la primera vez que mantiene contactos directos con la Diputación Provincial para explorar posibles líneas de colaboración futuras. “Venimos un poco a presentar lo que somos y qué posibilidades tenemos en convocatorias o ayudas”, explicó.

La asociación

La Asociación Madre Teresa ONG de Ayuda a la Infancia, Juventud y la Mujer nació a raíz de la visita a Cáceres, a finales de 2007, del sacerdote indio Balashoreddy Jaddu, conocido popularmente como Padre Bala. Durante aquella estancia, el religioso denunció la situación de extrema pobreza y vulnerabilidad que sufrían numerosos menores acogidos por la fundación 'Blessed Mother Theresa Social Service Society' en India. Aquella llamada de auxilio impulsó a un grupo de cacereños a organizarse para poner en marcha la ONG, constituida oficialmente en marzo de 2008.

Desde entonces, la entidad trabaja en proyectos de cooperación internacional centrados especialmente en la infancia, la juventud y la mujer vulnerable. Entre sus objetivos figuran la promoción de la educación, la asistencia sanitaria, la integración social y la creación de entornos seguros para menores en riesgo de exclusión en países de Asia, África y América.

La organización ha colaborado durante estos años con distintas entidades internacionales y actualmente impulsa uno de sus proyectos más ambiciosos en el estado indio de Telangana: la construcción de un hogar de acogida destinado a niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad social extrema.

El proyecto comenzó a diseñarse en 2023 junto a la ONG local 'Rural Institute of Centre for Excellence', de la que forma parte el Padre Bala, y cuenta con financiación de la Aexcid. La primera fase permitió adecuar el terreno, construir un pozo, levantar la planta baja y habilitar los primeros espacios habitables del edificio.

Gracias a esa actuación, parte de los menores que hasta ahora solo podían permanecer acogidos temporalmente en internados escolares durante el curso han empezado a disponer de un hogar estable también durante fines de semana y periodos vacacionales. La ONG sostiene actualmente la atención de alrededor de 45 menores y jóvenes, de entre 6 y 20 años, procedentes de comunidades rurales empobrecidas y castas desfavorecidas.

El objetivo final del proyecto pasa por completar el hogar para poder acoger a todos ellos en condiciones dignas, ofreciéndoles no solo techo y alimentación, sino también educación, atención sanitaria y oportunidades de desarrollo personal y social. Una iniciativa que, según defiende la organización cacereña, busca combatir problemas estructurales como el analfabetismo, la pobreza, la desnutrición y la desigualdad en algunas de las zonas más desfavorecidas de la India rural.