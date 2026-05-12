Tradición, gastronomía y actos taurinos marcan las esperadas fiestas de Vegaviana

Vegaviana volverá a llenar sus calles de ambiente festivo con la celebración de sus tradicionales fiestas en honor a la Virgen de Fátima y San Isidro Labrador, una de las citas más importantes del calendario local y una celebración profundamente ligada al origen agrícola y colonizador del municipio.

El programa organizado por el Ayuntamiento de Vegaviana combinará durante varios días actos religiosos, concursos gastronómicos, festejos taurinos, música, actividades infantiles y propuestas populares que mantienen viva una identidad muy vinculada al campo y a las raíces del pueblo.

Una fiesta ligada al nacimiento de Vegaviana

Las celebraciones en honor a la Virgen de Fátima y San Isidro forman parte de la historia de Vegaviana prácticamente desde el nacimiento del municipio como pueblo de colonización impulsado por el Instituto Nacional de Colonización durante los años cincuenta.

La localidad comenzó a levantarse entre 1954 y 1958 para albergar a familias procedentes de distintos puntos de Extremadura que llegaron a trabajar las nuevas tierras de regadío creadas en el entorno del embalse de Borbollón.

La festividad de la Virgen de Fátima comenzó a celebrarse desde el mismo año de fundación del pueblo, convirtiéndose rápidamente en uno de los principales elementos de cohesión entre los nuevos colonos. Posteriormente, y por iniciativa de los propios vecinos vinculados al trabajo agrícola, se incorporó también la celebración de San Isidro Labrador, patrón del campo y de los agricultores.

Con el paso de los años ambas festividades terminaron fusionándose en una única gran celebración popular que hoy representa buena parte de la identidad colectiva de Vegaviana.

Tradición agrícola y sentimiento vecinal

La importancia de San Isidro en Vegaviana está estrechamente relacionada con el origen agrícola del municipio y con el peso que históricamente ha tenido el trabajo del campo en la vida diaria de sus vecinos.

Las procesiones, concursos de carrozas, actividades ecuestres, festejos taurinos y concursos vinculados a la gastronomía tradicional mantienen todavía ese vínculo con las costumbres rurales que marcaron el nacimiento del pueblo.

A ello se suma además la devoción hacia la Virgen de Fátima, muy presente desde los primeros años de vida del municipio y reforzada también por la construcción de la iglesia local, uno de los edificios más representativos del conjunto arquitectónico diseñado por José Luis Fernández del Amo.

Miércoles de procesión y tradición

Las actividades previas de las fiestas comenzaron el pasado fin de semana con actuaciones musicales y la tradicional concentración de caballistas organizada por la Asociación de Caballistas Asocave, a las que se unieron concursos de pesca y gastronomía.

Este miércoles tendrá lugar una de las jornadas centrales de la celebración. A las 12:00 horas se celebrará la misa y posterior procesión en honor a la Virgen de Fátima, oficiada por el obispo. Tras el acto religioso se desarrollarán el tradicional Baile de la Cinta, los Reconocimientos Vegaviana y la habitual subasta de ofrendas.

Ya por la tarde, a las 16:30 horas, se celebrará el concurso de habilidad con tractor organizado por la Cooperativa del Campo Virgen de Fátima, una actividad muy vinculada a la tradición agrícola del municipio. Posteriormente, a las 19:00 horas, las calles de Vegaviana acogerán un pasacalles con la charanga 'Clave de Sol'. La jornada concluirá con una gran verbena popular amenizada por la orquesta SMS a partir de las 23:30 horas en la Plaza del Ayuntamiento.

La programación continuará el jueves con el concurso de la rana en el Hogar del Pensionista desde las diez de la mañana. Dos horas después arrancará el concurso y degustación de platos típicos organizado por el Hogar de la Tercera Edad en la Plaza del Ayuntamiento, seguido de una degustación de jamón para los asistentes.

El día grande de San Isidro

A las 18:00 horas será el turno del concurso de repostería impulsado por la Asociación de Mujeres Rurales, mientras que el encierro infantil comenzará a las 20:00 horas. Ya durante la noche, vecinos y visitantes podrán disfrutar de la actuación musical de 'El Gato con Jotas' y dj Nico Guerra a partir de las 23:00 horas.

El viernes, festividad de San Isidro Labrador, se celebrará a las doce de la mañana la Santa Eucaristía y posterior procesión acompañada por la charanga 'Clave de Sol'. Después tendrá lugar el tradicional concurso de carrozas, una de las actividades más representativas de las fiestas.

La jornada incluirá además, a las 19:00 horas, un festejo taurino tradicional con suelta de becerra, vaca y toro en el recinto taurino. La noche finalizará con la verbena amenizada por la orquesta 'La Factoría' desde las 23:30 horas.

Encierros, festival y jornada ornitológica

El sábado arrancará con el encierro de mansos a las doce de la mañana. Tras finalizar, Asocave ofrecerá aperitivo y refrigerio para los asistentes. Ya por la tarde, a las 19:00 horas, se celebrará un nuevo festejo taurino tradicional.

Como cierre musical de las fiestas, el Festival Vegaviana reunirá desde las 23:00 horas a los djs Rubén, Dani Serra y Jorge Aparicio, además del grupo musical Decai. La programación festiva concluirá el domingo con la celebración de la II Jornada Ornitológica, prevista para las nueve de la mañana.

Además, este martes tendrá lugar la última novena en honor a la Virgen de Fátima en torno a las 20:00 horas, uno de los actos religiosos más tradicionales de las fiestas.

Una celebración que mantiene viva la identidad del pueblo

Más allá de la programación festiva, las fiestas de Vegaviana continúan siendo uno de los grandes momentos de encuentro para vecinos, familias y antiguos residentes que regresan estos días al municipio.

Las celebraciones conservan todavía el espíritu de aquellos primeros colonos que llegaron en los años cincuenta para construir un nuevo pueblo prácticamente desde cero y que encontraron en estas fiestas una forma de crear comunidad, identidad y sentimiento de pertenencia.

Hoy, décadas después, Vegaviana sigue manteniendo viva esa mezcla de tradición agrícola, convivencia vecinal y orgullo colectivo que convierte a estas fiestas en una de las celebraciones más representativas de la comarca.