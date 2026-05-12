Una historia de feminismo y voleibol: así se forjó un símbolo en Arroyo de la Luz

El voleibol femenino forma parte desde hace décadas de la identidad de Arroyo de la Luz. Lo que comenzó a finales de los años ochenta como una iniciativa deportiva vinculada al ámbito escolar terminó transformándose en uno de los proyectos más reconocidos del deporte extremeño y en un símbolo de igualdad dentro y fuera de las pistas.

Esa trayectoria es ahora el eje central del documental 'El voleibol en Arroyo de la Luz. Una historia de feminismo', una producción audiovisual impulsada por la Asociación Objetivos junto al Club Voleibol Nuestra Señora de la Luz y con la colaboración de la Diputación Provincial de Cáceres.

La obra llega además en un momento especialmente simbólico para el club, que en febrero de 2027 cumplirá 40 años desde su creación oficial.

De un pequeño colegio a la máxima categoría nacional

La historia del voleibol femenino en Arroyo de la Luz comenzó en el Colegio Público Nuestra Señora de la Luz gracias al impulso del maestro José Fragoso Lucas, considerado una figura clave en el nacimiento del proyecto.

A través del deporte escolar empezó a construirse una estructura que fue creciendo temporada tras temporada hasta convertir al municipio en uno de los nombres más conocidos del voleibol femenino español.

Con el paso de los años, el club logró competir en categorías regionales y nacionales hasta alcanzar la Superliga femenina, la máxima competición estatal. Aquel logro situó además a Arroyo de la Luz como el municipio más pequeño del país en competir durante varias temporadas en la élite del voleibol nacional.

Más allá de los resultados deportivos, el crecimiento del club acabó convirtiéndose en un fenómeno social dentro de la localidad.

El deporte como espacio de igualdad

El documental pone especial atención en el componente humano del proyecto y en la importancia que tuvo para varias generaciones de mujeres.

Durante años, el club funcionó como un espacio de convivencia, formación y crecimiento personal para cientos de niñas y jóvenes de Arroyo de la Luz y de otros puntos de Extremadura.

En una época en la que el deporte femenino tenía todavía escasa visibilidad, el voleibol permitió crear referentes locales y abrir caminos que hasta entonces parecían reservados únicamente al deporte masculino.

La producción audiovisual insiste precisamente en esa idea: el club no solo construyó equipos competitivos, sino también una red social y emocional alrededor del deporte femenino.

Voces de distintas generaciones

El trabajo reúne testimonios de algunas de las personas más vinculadas a la historia del club.

Entre ellas aparecen el propio José Fragoso; el presidente de la entidad, Adolfo Gómez; y Nina Bañegil, actual directora del colegio donde nació el proyecto y miembro de la directiva del club.

También participan jugadoras de distintas épocas que ayudan a reconstruir cómo evolucionó el voleibol femenino en Arroyo de la Luz desde sus primeros años hasta la actualidad.

La producción recoge las experiencias de Flor Holgado, una de las representantes de las primeras generaciones; Ainhoa Ignacio, referente del club durante los años noventa y primeros dos mil; Yohana Rodríguez, vinculada a una de las etapas más exitosas de la entidad; y Desirée Castaño, actual capitana del primer equipo.

A través de sus relatos se reconstruye no solo la evolución deportiva del club, sino también la relación emocional que muchas familias mantienen con esta disciplina.

Una historia ligada al pueblo

El documental subraya además cómo el crecimiento del voleibol femenino terminó implicando a buena parte del municipio.

Entrenamientos, desplazamientos, partidos y competiciones acabaron formando parte de la vida cotidiana de Arroyo de la Luz durante décadas. Muchas generaciones crecieron viendo al equipo competir por toda España y convirtiendo el pabellón en uno de los principales puntos de encuentro social del pueblo.

La producción, dirigida y guionizada por Santos Jorna Escobero y realizada junto a la productora cacereña Nuevas Emisiones, busca precisamente conservar esa memoria colectiva vinculada al deporte femenino extremeño.

Podcasts y nuevas generaciones

El proyecto audiovisual se completa además con una serie de diez podcasts centrados en jugadoras actuales de la cantera del club.

En ellos participan jóvenes deportistas como Desirée Castaño, Ángela Peña, Paula Castaño, Marta Holgado o Sara Molano, quienes explican cómo viven hoy la experiencia de formar parte de una entidad histórica dentro del voleibol regional.

Jugadoras actuales de la cantera del club que han participado en el podcast. / Cedida a El Periódico Extremadura

Tanto el documental como los podcasts pueden seguirse a través del canal de WhatsApp 'Historias de Igualdad', impulsado por la Asociación Objetivos para divulgar contenidos relacionados con igualdad, memoria y transformación social.

A pocos meses de alcanzar sus 40 años de vida, el Club Voleibol Nuestra Señora de la Luz continúa demostrando que algunas historias deportivas terminan trascendiendo la competición para convertirse también en patrimonio emocional de todo un municipio.