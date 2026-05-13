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Cultura

Alcántara acerca los libros y la literatura poniendo voz a versos en homenaje a Robe Iniesta

La Biblioteca Pública Municipal conmemoró el Día Mundial del Libro 2026 con un programa que ha unido la lírica del rock con la historia del Tajo

Una de las actividades realizadas en la biblioteca pública de Alcántara.

Una de las actividades realizadas en la biblioteca pública de Alcántara. / Cedida

Nieves Agut

Nieves Agut

Coria

La Biblioteca Pública Municipal de Alcántara ha conmemorado, recientemente, el Día Mundial del Libro 2026 con un programa que ha unido la lírica del rock con la historia del Tajo.

La programación arrancó con un emotivo homenaje a Robe Iniesta (Extremoduro). Voces locales pusieron voz a los versos del músico placentino en un recital que reivindicó el rock como alta literatura, logrando una atmósfera vibrante.

El eje central fue el patrimonio fluvial con la presentación del libro que lleva como título ‘Inventar un río’.

La jornada, que contó con la presencia de Atanasio Fernández, profundizó en la figura del Capitán Paul Boyton y su mítica travesía por el Tajo. El evento incluyó la proyección de un documental sobre el descenso histórico de 1978 desde Trillo hasta Lisboa.

El cierre fue un éxito con una ‘Libroconvivencia’ que reunió a más de 130 alumnos de los centros educativos de la zona, según informaron desde el ayuntamiento. Los escolares participaron en un 'Escape Room' temático sobre la hazaña del Capitán Paul Boyton, utilizando el ingenio y los libros dela biblioteca para resolver el reto.

Con estas actividades, la biblioteca de Alcántara reafirma su compromiso con una cultura accesible, moderna y profundamente ligada a la identidad de la comarca.

El Día Internacional del Libro es una conmemoración celebrada cada año, justo el 23 de abril a nivel mundial con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor.

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Desde el año 1988, es una celebración internacional promovida por la Unesco. El 15 de junio de 1989 se inició en varios países, para expandir la lectura.

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