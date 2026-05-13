La búsqueda de José Antonio Asensio en Jarandilla de la Vera se amplía ante la falta de pistas concluyentes más de un mes después

La incertidumbre y la preocupación continúan creciendo en Jarandilla de la Vera más de un mes después de la desaparición de José Antonio Asensio, el vecino de 74 años al que se le perdió la pista el pasado 2 de abril. Desde entonces, las búsquedas, las batidas ciudadanas y las investigaciones desarrolladas en la comarca no han logrado esclarecer qué ocurrió ni localizar ningún rastro concluyente del desaparecido.

José Antonio desapareció después de abandonar el campamento en el que se encontraba alojado temporalmente en la localidad verata. A partir de ese momento se activó un amplio dispositivo coordinado por la Guardia Civil, en el que participaron agentes especializados, unidades de montaña, drones, perros de rastreo y decenas de voluntarios que peinaron durante días caminos, gargantas y zonas de difícil acceso del entorno natural de La Vera.

Con el paso de las semanas y ante la ausencia de pistas definitivas, las labores de búsqueda han continuado mediante nuevas batidas organizadas por familiares, voluntarios y asociaciones. La última de ellas tuvo lugar este pasado fin de semana con el apoyo de la asociación Guardias Civiles Solidarios.

El operativo se centró en zonas que habían quedado pendientes de inspección en anteriores búsquedas. Las condiciones meteorológicas complicaron notablemente el trabajo sobre el terreno. Las fuertes lluvias, el viento y las bajas temperaturas impidieron incluso el uso de drones durante gran parte de la jornada, obligando a los equipos a trabajar exclusivamente a pie y con apoyo de perros especializados.

Galería | Dispositivo de la gran batida para localizar a José Antonio en Jarandilla de la Vera /

Pese a ello, los participantes consiguieron completar todos los recorridos previstos y revisar los 64 puntos que habían sido marcados previamente como áreas de interés potencial.

Sin éxito

Durante las distintas batidas desarrolladas desde abril se han localizado diversos objetos y restos óseos que finalmente fueron descartados tras comprobarse que pertenecían a animales. También aparecieron varias prendas de color rojo similares a la chaqueta que llevaba José Antonio el día de su desaparición, aunque ninguna correspondía finalmente al hombre desaparecido.

Tras semanas de rastreos intensivos, los responsables de las búsquedas consideran que las posibilidades de encontrar a José Antonio dentro del perímetro inicial marcado alrededor del último punto conocido son cada vez menores. Por ello, las investigaciones podrían orientarse ahora hacia nuevas hipótesis y líneas de trabajo desarrolladas por unidades especializadas.

Desde Guardias Civiles Solidarios explican que el método utilizado en estas operaciones se basa en ampliar progresivamente el radio de búsqueda desde el punto central de desaparición, una técnica aplicada en centenares de intervenciones anteriores. Sin embargo, reconocen que el entorno natural de La Vera presenta enormes dificultades para este tipo de rastreos debido a la densidad de la vegetación y a la complejidad del terreno.

Mientras tanto, la familia continúa aferrándose a cualquier posibilidad de encontrar una pista que permita aclarar qué sucedió aquella noche de abril.

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