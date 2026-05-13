El CEIP Nuestra Señora de la O de Navas del Madroño renueva su climatización e iluminación con fondos europeos

El Ayuntamiento de Navas del Madroño ha sacado a licitación un proyecto de mejora de la eficiencia energética en el CEIP Nuestra Señora de la O con una inversión que supera los 100.000 euros y que estará cofinanciado con fondos europeos FEDER dentro del programa Extremadura 2021-2027.

La actuación contempla una renovación integral de los sistemas de climatización e iluminación del centro educativo con el objetivo de reducir el consumo energético, mejorar el confort térmico y avanzar hacia un modelo más sostenible y eficiente.

Según recoge el expediente de contratación publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 174.010 euros, impuestos incluidos, y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Actuación

La principal actuación prevista será la sustitución del actual sistema de calefacción mediante caldera de gasóleo por una nueva instalación basada en energía aerotérmica o hidrotérmica. En concreto, se instalará una bomba de calor de 213 kilovatios para la climatización del edificio, además de renovar los radiadores existentes por equipos tipo fancoil y adaptar las instalaciones auxiliares necesarias para su funcionamiento, incluida la instalación eléctrica.

El proyecto incorpora también una ampliación de la instalación fotovoltaica del colegio mediante una planta solar de 15 kilovatios situada en la cubierta del edificio. Esta infraestructura complementará la ya existente y permitirá abastecer parcialmente el funcionamiento del nuevo sistema de climatización con energía renovable.

Además, se procederá a la sustitución de luminarias convencionales por tecnología LED, una medida orientada a reducir el consumo eléctrico y mejorar la eficiencia energética del centro.

Temperatura y niveles sonoros

La memoria técnica del proyecto contempla asimismo criterios específicos relacionados con el bienestar térmico, la ventilación, el confort acústico y las condiciones higiénico-sanitarias del edificio escolar. Entre otras cuestiones, se establecen parámetros concretos de temperatura, humedad y velocidad del aire para garantizar condiciones adecuadas en las aulas y espacios ocupados.

El documento técnico también recoge medidas destinadas a controlar los niveles sonoros en espacios docentes, fijando límites máximos de ruido para aulas, salas de lectura y zonas comunes, así como sistemas de aislamiento de vibraciones en equipos e instalaciones.

La licitación permanecerá abierta hasta el próximo 18 de mayo y las ofertas deberán presentarse de forma electrónica. La apertura de proposiciones económicas está prevista para el 19 de mayo en el Ayuntamiento de Navas del Madroño.

El contrato forma parte de las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en edificios educativos impulsadas con financiación europea y se enmarca en la estrategia de modernización de infraestructuras públicas sostenibles en Extremadura.