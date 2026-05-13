Una cooperativa de Cáceres destapa una estafa de falso aceite de oliva virgen extra tras una denuncia por su mal olor y sabor

La Guardia Civil ha investigado a seis personas, dos de ellas detenidas y cuatro en calidad de investigadas, por su presunta relación con una trama de comercialización fraudulenta de aceite que se hacía pasar por aceite de oliva virgen extra procedente de una cooperativa olivarera de la provincia de Cáceres.

La operación, denominada CECLAOVE, se ha desarrollado en las provincias de Cáceres, Valencia y Sevilla. A los implicados se les atribuye la supuesta comisión de delitos relativos a la propiedad industrial, contra el mercado y los consumidores, estafa y falsedad documental.

La denuncia de una cooperativa cacereña

La investigación comenzó en febrero de 2025, después de que el responsable de una sociedad cooperativa olivarera cacereña presentara una denuncia ante la Guardia Civil. Según relató, un consumidor había adquirido en una tienda de Valencia una garrafa etiquetada supuestamente como producto de la cooperativa.

Tras detectar mal olor y sabor en el aceite, esta persona contactó con la entidad a través del teléfono que figuraba en la etiqueta. Posteriormente, el envase fue remitido a la sede de la cooperativa, donde sus responsables comprobaron que el etiquetado no se correspondía con el original, sino que se trataba de una reproducción falsificada.

Por este motivo, la cooperativa decidió poner los hechos en conocimiento de la Guardia Civil y entregar la garrafa para su análisis. En el marco de las pesquisas, una muestra del producto fue enviada al Laboratorio Agroalimentario de Córdoba, cuyo informe concluyó que el contenido no podía clasificarse ni como aceite de oliva virgen ni como aceite de oliva virgen extra.

Tostadas con aceite de oliva virge extra / Juntaex

Seis personas a disposición judicial

Las gestiones realizadas por agentes del Seprona permitieron identificar un entramado comercial con ramificaciones en Cáceres, Valencia y Sevilla, vinculado con la distribución y venta del producto.

Durante la investigación se tomó declaración a numerosos compradores. Según la Guardia Civil, no se ha constatado que el consumo del aceite ocasionara daños para la salud. No obstante, la mayoría de los consumidores manifestó que las cualidades de olor y sabor del producto no se correspondían con las propias de un aceite de oliva virgen o virgen extra.

El principal móvil de la actividad ilícita habría sido económico. De acuerdo con la investigación, el producto se comercializaba a un precio considerablemente inferior al de mercado, lo que lo hacía especialmente atractivo para los consumidores.

En la fase de explotación de la operación, la Guardia Civil procedió a la detención e investigación de dos personas en la provincia de Cáceres, a la detención de otra persona en Valencia y a la investigación de tres ciudadanos de nacionalidad portuguesa en Sevilla.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente en Cáceres.