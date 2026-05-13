Malpartida conmemora el 75 aniversario de la llegada de san Isidro a la localidad

El 18 de mayo de 1951, este mismo periódico, recogía la crónica de la pluma del corresponsal de este medio en Malpartida de Cáceres, Jacinto de Vega Relea, narrando cómo aconteció aquel día tan especial. ‘Patrón Habemus’ la tituló. Y es que la localidad, celebraba la existencia de un patrón y por ende, instauraba toda una serie de celebraciones en torno a éste.

A instancias del alcalde de aquel momento, Ladislao Díaz Domínguez, y apoyado por la influyente Hermandad Local Sindical mixta de agricultores y ganaderos, estas fiestas patronales comenzaron con todo un programa religioso, lúdico y cultural. Programa que a pesar del paso de los años, sigue manteniendo aquella esencia. Por un lado celebraciones religiosas que conllevaban procesiones, misa de ofrendas al santo, subasta de éstas, … y por otro lado, todo un programa de entretenimiento como verbenas, música en los bailes, competiciones deportivas, y como no podía faltar, una romería, primeramente celebrada en el entorno de la ermita de Los Mártires, donde el Santo fue acogido hasta la construcción de su ermita, en 1955.

Si aquel 15 de mayo de 1951 el pueblo se volcó con la celebración de aquellas primeras fiestas patronales, no lo ha dejado de hacer durante 75 años. Malpartida de Cáceres ha acogido año tras años esta tradición. No han faltado Juntas parroquiales de San Isidro, como se denomina al grupo de personas que se ocupan de todas las tareas que conlleva la organización de la fiesta junto con el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres. El año pasado tomó el relevo un nuevo grupo, demostrando así una gran devoción al Santo y cómo no, altruismo, pues son muchos los preparativos que conlleva la celebración, al alargarse durante una semana.

Este año con motivo de la celebración de este 75 Aniversario, se ha llevado a cabo la organización de una exposición, inaugurada el pasado viernes día 8 de mayo, la cual ha sido posible por la implicación y generosidad del Cronista Oficial de Malpartida de Cáceres, pues ha cedido casi cuarenta fotografías de su archivo, pudiéndose disfrutar imágenes de aquella llegada del santo en 1951, procesiones, así como la construcción de la ermita en el año 1955 y otras muchas más. . La exposición de fotografías antiguas se ha acotado hasta los años setenta y se complemente con una muestra de la prensa del momento así como programas de la festividad de estos años.

El sábado día 9 de mayo se vivió uno de los momentos más emocionantes de la fiesta: la llegada a la Urbanización de la Cañada de la imagen del Patrón, vecinos que se vuelcan en realizar un arco de flores y altar para el recibimiento de éste. El alcalde, Alfredo Aguilera Alcántara, entregó el bastón de mando al Patrón, lo que simboliza el comienzo de la semana de las Fiestas Patronales con un nutrido programa de actos religiosos y culturales.

El alcalde de Malpartida, Alfredo Aguilera, entrega el bastón de mando a san Isidro. / AYUNTAMIENTO DE MALPARTIDA DE CÁCERES

El domingo, 10 de mayo, a pesar de las inclemencias del tiempo, se pudo realizar el bello Petitorio de San Isidro, en el que es tradición asistir con el traje de gala, por lo que es posible ver valiosos mantones con mucho valor y antigüedad. El pasacalles, alterna recorrido y paradas junto con una charanga para bailar, ofreciendo el espacio de ‘La Plaza de los Paraguas’ magníficas imágenes, pues los más de mil quinientos paraguas que cubren este espacio son siempre colocados para iniciar las fiestas patronales.

La Asociacion de Folclore Virgen de la Soledad de Malpartida de Cáceres ofrece un baile al Patrón. / AYUNTAMIENTO DE MALPARTIDA DE CÁCERES

El martes tuvo lugar el Pregón de las Fiestas, a cargo de Fernando Manzano, quien fuera entre mucho de sus cargos, teniente de alcalde de Malpartida de Cáceres durante los años 2007 al 2011, Presidente de la Asamblea de Extremadura durante la legislatura del 2011 al 2015 y actual Secretario General de Interior, Emergencias y Protección Civil de la Junta de Extremadura. Fernando realizó un emotivo Pregón, en el que puso de manifiesto un recorrido histórico por la devoción del Santo así como su vinculación personal con esta fiesta, resultando ser un emotivo pregón. A dicho acto asistió entre otras autoridades, el vicepresidente de la Junta de Extremadura, Abel Bautista Morán.

En el aspecto lúdico, destaca la inauguración de una exposición artística llamada ‘Ques-Arte’, la cual auna obras de arte relacionadas con el queso. Se podrá visitar en el Centro de Vías Pecuarias. También, las fiestas contarán con un concierto de la Banda Sinfónica de la Diputación Provincial de Cáceres, bajo la dirección del maestro Antonio Luis Suárez y que deleitará al público con un ‘Concierto intergeneracional’ y un recital de música tradicional a cargo del grupo Folk El Corchao de Malpartida de Cáceres.

El jueves se organizará la Ofrenda Floral a San Isidro por los niños de la localidad, iniciativa que se llevó a cabo el año pasado entre el AMPA del CEIP Los Arcos y la Junta Parroquial de San Isidro, la cual resultó ser un éxito al congregarse más de cien niños, por lo que este año se repite.

Petitorio de San Isidro en la Plaza de los Paraguas. / AYUNTAMIENTO DE MALPARTIDA DE CÁCERES

El 16 de mayo, la Misa Solmene de Ofrendas correrá a cargo del arzobispo de Toledo y Primado de España, don Francisco Cerro Chaves, malpartideño que ocupa este cargo y que ha sido invitado a oficiar esta celebración realizada en el exterior de la Iglesia Parroquial y que reúne a más de quinientas personas. Al finalizar el acto, y una vez que el Santo ha procesionado por las calles de la localidad, se ofrece el Baile del Cordón en la Plazuela del Carmen, también uno de los momentos más emotivos de la fiesta.

Las actuaciones musicales se concentrarán el viernes y el sábado, siendo la verbena del sábado uno de los actos lúdicos más esperados. También habrá este fin de semana actividades deportivas para niños, además de haberse celebrado otras como concurso de pesca, torneo de pádel o concurso de tiro al plato. También se celebrará un concurso de dibujo para niños se celebrará en la Plaza de la Nora el sábado 16 de mayo.

El día 17 de mayo el Santo regresará a su ermita, para celebrar la Misa Mayor y disfrutar de una romería en la explanada de San Isidro, donde no faltarán atracciones para niños , puestos de comida o cantinas. Típico de esta mañana es ir a visitar al Santo y cómo no comprar las roscas de aire malpartideñas, venta que ya se está preparando y que supera la elaboración de más de tres mil roscas para este día.

El día 18 de mayo, festivo en la localidad se dedica a los más pequeño, ofreciendo el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres una tarde gratis de atracciones e hinchables para los niños.

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Con este rico y variado programa, Malpartida de Cáceres disfrutará de sus fiestas patronales, igual que lo harían hace setenta y cinco años aquellos malpartideños que recibieron a su Patrón. Su devoción e implicación en la festividad ha hecho posible que Malpartida de Cáceres se presente orgullosa y emocionada ante sus fiestas patronales, un año más.