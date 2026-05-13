Monroy llena las calles de actividades, entre fiestas, tradiciones y gastronomía

El municipio cacereño de Monroy, en la comarca Tajo Salor, ha disfrutado de distintas actividades en las últimas semanas y como es tradición por estas fechas, los vecinos colaboraron para cocinar un arroz con carne y ponche para todo el pueblo. El ayuntamiento preparó un menú por tan solo 4 euros, donde todo el dinero recaudado ha ido destinado a fines benéficos.

También celebraron el ‘Lunes de albillo’ con concurso de pesca y tiro al plato. Monroy celebró uno de sus días más importantes en el mes de abril, y además trajo consigo diversión y tradición. Uno de los eventos más esperados es la Romería del Lunes de Albillo, que se celebra en los alrededores de la ermita de Santa Ana.

El fin de semana anterior, según informó el ayuntamiento, se disfrutaron de dos actividades: el sábado, el tiro al plato organizado por la sociedad de caza, y el domingo el concurso de pesca, que lo organiza la Asociación de Pescadores de Monroy.

El 13 de abril, uno de los días más esperados por cualquier monroyego: la romería, el ansiado Lunes de Albillo. Un día de campo que comienza con la salida de los romeros hacia la ermita de Santa Ana, donde más tarde se hace una misa en honor a la patrona.

Después, los jinetes realizan la carrera de caballos. Los premios que se otorgaron fueron al ganador de la carrera, a la pareja mejor vestida y a la mejor carroza.

Durante el día, los vecinos montan su caseta para pasar un día de campo junto a familias y amigos. También cuentan con castillos hinchables para los más pequeños y cañas amenizadas con charanga. Además, a media tarde, se sueltan dos vaquillas en la plaza de tientas para el disfrute de todos.

Cultura

El programa también dedicó una parte a la cultura con motivo de la conmemoración del Día del Libro. Desde la biblioteca pública de Monroy se celebró el Día del Libro con un taller de marcapáginas dirigido a todos los públicos. Además, durante esa semana, se estuvieron publicando recomendaciones de lectura temática por día, fomentando así el uso de la biblioteca para la lectura de ejemplares.

Gastronomía

Igualmente, se celebraron concursos gastronómicos. En esos días, Monroy puso a prueba los conocimientos culinarios de los vecinos; primero lo hizo con un concurso de torrijas, típicas de la Semana Santa, y el concurso de croquetas.

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Han sido unos concursos exitosos, donde se ha notado la participación y asistencia de los monroyegos, pues en ambas ocasiones se han presentado casi una decena de platos, notándose la originalidad y poniéndolo difícil al jurado, dijeron desde el consistorio. "Queremos seguir descubriendo recetas, y hacer rica la gastronomía local, por lo que quizás, esto es solo el comienzo", señalaron.