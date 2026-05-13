Una mirada más actual y emotiva de ‘Jack y las habichuelas mágicas’ aterriza en Talayuela en un musical familiar por tres euros

La magia del musical 'Jack y las habichuelas mágicas: volver a empezar' llega a la Casa de la Cultura de Talayuela. Se trata de una adaptación contemporánea del conocido cuento popular dirigida a todos los públicos y con entradas a un precio de tres euros.

La propuesta llegará de la mano de la dramaturga y directora extremeña Laura García Cáceres, responsable también del texto de esta versión escénica, mientras que la música corre a cargo del compositor Álvaro Rodríguez Barroso.

El espectáculo contará además con las interpretaciones de Ana Gutiérrez, Miguel Pérez y la propia Laura García, en una puesta en escena que combinará teatro musical, reinterpretación de cuentos clásicos y reflexión emocional.

Una nueva mirada del cuento clásico

La obra toma como punto de partida el popular relato de 'Jack y las habichuelas mágicas', aunque lo transforma en una propuesta contemporánea centrada en las segundas oportunidades, el cambio personal y la necesidad de volver a empezar.

Lejos de limitarse a reproducir el cuento tradicional, el musical introduce una mirada más emocional y actual sobre los personajes y sus conflictos, manteniendo al mismo tiempo el componente fantástico que caracteriza la historia original.

Este tipo de adaptaciones teatrales dirigidas a público familiar han ganado además protagonismo en los últimos años dentro de la programación cultural extremeña, especialmente en espacios municipales y circuitos escénicos vinculados al teatro contemporáneo.

La combinación de música en directo, interpretación y narrativa visual busca precisamente acercar el teatro musical tanto al público infantil como adulto.

Dramaturgia contemporánea con toques emotivos

Detrás del proyecto se encuentra Laura García, creadora plasentina vinculada desde hace años al ámbito teatral extremeño y especialmente a propuestas relacionadas con dramaturgia contemporánea, creación escénica y espectáculos de carácter social y emocional.

Su trabajo ha estado ligado a montajes teatrales donde suelen mezclarse elementos musicales, narrativas simbólicas y reinterpretaciones de historias clásicas desde una perspectiva actual.

Además de la escritura y dirección teatral, ha desarrollado distintos proyectos relacionados con formación escénica, dinamización cultural y creación artística en Extremadura.

En varias de sus producciones aparece también una importante presencia de la música como herramienta narrativa y emocional dentro de la construcción de escena.

Precisamente esa mezcla entre teatro, sensibilidad visual y componente musical se convierte en uno de los elementos más reconocibles de esta nueva propuesta presentada en Talayuela.

La música, vehículo narrativos de la obra

El apartado musical del espectáculo corre a cargo de Álvaro Rodríguez, compositor y músico extremeño vinculado a diferentes proyectos culturales y escénicos. Su trabajo suele moverse entre música para teatro, composición contemporánea y acompañamiento de propuestas multidisciplinares relacionadas con artes escénicas.

En este musical, la música actúa como uno de los principales vehículos narrativos de la obra, reforzando tanto los momentos de fantasía como los pasajes más emocionales del relato. La integración de canciones originales y acompañamiento musical en directo permite además convertir la representación en una experiencia más cercana al formato de teatro musical contemporáneo.

Teatro musical para todos los públicos

La representación, que se llevará a cabo este sábado a las 19:00 horas se encuentra dirigida a espectadores de distintas edades y forma parte de las actividades culturales impulsadas en Talayuela para fomentar el acceso al teatro y a las artes escénicas.

El musical familiar continúa siendo además uno de los formatos con mayor capacidad para atraer público intergeneracional, especialmente cuando combina referencias conocidas con propuestas visuales y musicales actuales.

En este caso, la reinterpretación de 'Jack y las habichuelas mágicas' apuesta por mantener la esencia fantástica del cuento original mientras introduce temas relacionados con los cambios vitales, las dificultades personales y la capacidad de reconstruirse.

Cultura local y programación escénica

Más allá de la fantasía, las habichuelas gigantes o los personajes del cuento, el musical propone también una mirada cercana sobre los miedos, los cambios y las oportunidades que aparecen a lo largo de la vida.

Entre canciones, emoción y escenas llenas de imaginación, la Casa de la Cultura de Talayuela se convertirá durante unas horas en un escenario donde crecer, equivocarse y volver a empezar formarán parte de la misma historia.