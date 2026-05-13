¿Quieres emprender en tu pueblo? Estas son las seis localidades donde habrá talleres gratuitos

La Diputación Provincial de Cáceres continúa reforzando su estrategia contra la despoblación y de apoyo al desarrollo rural a través del proyecto “En mi Pueblo Emprendí”, una iniciativa centrada en fomentar el emprendimiento, detectar oportunidades económicas ligadas al territorio y acompañar a personas que desean iniciar un proyecto empresarial en pequeños municipios de la provincia.

Dentro de esta programación, durante los meses de mayo y junio se celebrarán seis nuevos talleres presenciales bajo el título 'Transforma tu idea en un negocio viable', dirigidos tanto a personas que ya cuentan con una idea inicial de negocio como a quienes han comenzado recientemente a emprender en el medio rural.

Las sesiones tendrán lugar en Moraleja, Pinofranqueado, Miajadas, Riolobos, Jarandilla de la Vera y Valencia de Alcántara, adaptándose además a horarios de mañana o tarde según las necesidades de cada localidad.

Un proyecto para generar oportunidades en los pueblos

La iniciativa 'En mi Pueblo Emprendí' forma parte de la estrategia provincial impulsada por la Diputación de Cáceres para fortalecer el ecosistema de empleo y emprendimiento rural, especialmente en municipios afectados por el reto demográfico y la pérdida de población.

El programa está desarrollado junto a Fundación Ciudadanía y busca conectar las capacidades e inquietudes de las personas participantes con oportunidades reales existentes en sus propios territorios.

La idea surgió precisamente ante la necesidad de ofrecer acompañamiento práctico a quienes desean emprender fuera de las grandes ciudades, facilitando herramientas, asesoramiento y conexión con recursos ya existentes en la provincia.

Desde la Diputación se insiste en que muchas personas cuentan con ideas o proyectos vinculados al medio rural, pero encuentran dificultades a la hora de estructurarlos, acceder a información o analizar su viabilidad económica.

Por ello, el proyecto apuesta por una metodología cercana y muy práctica que permita convertir ideas iniciales en propuestas sostenibles y adaptadas a las características de cada comarca.

Los primeros talleres y la respuesta en los municipios

Las primeras actividades desarrolladas dentro de 'En mi Pueblo Emprendí' ya permitieron detectar un importante interés por parte de vecinos de distintas zonas rurales de la provincia.

En aquellos municipios donde comenzaron las primeras acciones formativas participaron personas interesadas en sectores muy diversos, desde el turismo rural y la agroalimentación, hasta el comercio local, servicios digitales, artesanía y bienestar. Además, también formaron parte del proyecto iniciativas vinculadas a la sostenibilidad y al aprovechamiento de recursos naturales.

Desde la organización destacan además que muchos participantes valoraron especialmente la posibilidad de recibir orientación personalizada sin necesidad de desplazarse a grandes ciudades.

La iniciativa pretende precisamente acercar este tipo de recursos formativos al entorno rural y demostrar que también es posible emprender desde pequeñas localidades si existen herramientas y acompañamiento adecuados.

Además del aspecto empresarial, el proyecto busca generar comunidad emprendedora y favorecer la conexión entre personas con intereses similares dentro de la provincia.

Talleres prácticos para convertir ideas en negocios

Los nuevos talleres presenciales estarán centrados en ayudar a las personas participantes a ordenar sus proyectos y avanzar en su puesta en marcha.

Durante las sesiones se trabajarán aspectos relacionados con la definición de la propuesta de valor, la identificación de necesidades reales, el análisis del cliente ideal y el diseño inicial del modelo de negocio.

Para ello se utilizarán herramientas como el Business Model Canvas, el mapa de empatía o dinámicas vinculadas a creatividad e innovación aplicadas al emprendimiento rural.

La programación abordará además cuestiones relacionadas con el diseño de prototipos iniciales de productos o servicios, buscando que las ideas puedan transformarse en proyectos útiles, viables y sostenibles dentro del territorio.

La metodología tendrá un enfoque eminentemente participativo y centrado en avances concretos sobre cada iniciativa emprendedora.

Formación online e inteligencia artificial

Como complemento a los talleres presenciales, el programa incorporará además un ciclo de sesiones online gratuitas cuyas fechas se anunciarán próximamente.

Estas actividades permitirán profundizar en contenidos relacionados con ayudas y subvenciones disponibles para emprender, viabilidad económica de proyectos, estrategias de comunicación digital y herramientas de inteligencia artificial aplicadas al emprendimiento.

La incorporación de contenidos relacionados con IA responde además al creciente interés por acercar recursos tecnológicos al medio rural y facilitar que pequeños proyectos puedan mejorar su competitividad.

Las personas que completen tanto la formación presencial como el itinerario online recibirán además un certificado de aprovechamiento.

Emprender como herramienta contra la despoblación

Desde la Diputación Provincial de Cáceres se considera que el emprendimiento puede convertirse en una herramienta clave para generar oportunidades y fijar población en pequeñas localidades.

La estrategia provincial busca no solo apoyar a personas que ya viven en los municipios, sino también atraer nuevos pobladores interesados en desarrollar proyectos de vida y trabajo en el entorno rural.

En este contexto, 'En mi Pueblo Emprendí' intenta consolidarse como un espacio de acompañamiento capaz de unir formación, innovación y arraigo territorial. Desde la organización de la iniciativa se ha puesto a disposición de los interesados un formulario, a través del cual pueden realizar las inscripciones.

Porque en muchos pueblos de la provincia, cada nuevo negocio no solo supone actividad económica. También significa mantener abiertos servicios, generar vida cotidiana y demostrar que el futuro del medio rural puede construirse desde las propias ideas de quienes deciden quedarse o volver.