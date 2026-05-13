Camina por los antiguos senderos del agua en la Sierra de Montánchez

Montánchez celebra este mes de mayo la novena edición de la Ruta de los Molinos, una de las citas senderistas más consolidadas del calendario deportivo y turístico de la comarca. La actividad, integrada dentro del Circuito Camina Extremadura y de la Liga Ibérica de Senderismo, volverá a reunir a decenas de participantes en un recorrido que combina naturaleza, patrimonio hidráulico y algunos de los paisajes más representativos de la Sierra de Montánchez.

La prueba arrancará desde el pabellón polideportivo de la localidad, aunque las acreditaciones comenzarán una hora antes. El recorrido seguirá el trazado PR-CC 27 y contará con una distancia aproximada de 12,4 kilómetros.

La organización corre a cargo del Ayuntamiento de Montánchez junto a distintas entidades colaboradoras vinculadas al senderismo y al deporte regional.

Una ruta ligada al agua y a los antiguos molinos

La Ruta de los Molinos nació hace ya casi una década con el objetivo de recuperar antiguos caminos tradicionales y poner en valor los molinos hidráulicos que durante siglos formaron parte de la vida cotidiana de la sierra.

Muchos de estos molinos aprovechaban el agua procedente de gargantas, arroyos y pequeñas corrientes que descienden por las laderas graníticas de Montánchez, especialmente durante épocas de mayor caudal.

Estas construcciones fueron fundamentales para la molienda de cereal y para la economía agrícola de numerosos vecinos hasta bien entrado el siglo XX.

Con el paso de los años, buena parte de estas edificaciones quedaron abandonadas o integradas dentro del paisaje serrano, aunque todavía hoy continúan siendo uno de los elementos patrimoniales más reconocibles de la zona.

Precisamente la ruta permite recorrer varios de estos enclaves mientras atraviesa caminos rurales, zonas de piedra granítica y espacios de vegetación mediterránea muy característicos de la comarca.

Un recorrido entre dehesas y berrocales

El paisaje de Montánchez constituye uno de los principales atractivos de esta prueba senderista. La sierra se caracteriza por la presencia de grandes formaciones graníticas, dehesas, olivares, encinares y pequeñas corrientes de agua que dibujan un entorno muy singular dentro del centro de Extremadura.

A medida que el recorrido gana altura, los participantes pueden contemplar además amplias vistas de la penillanura cacereña y buena parte de las comarcas cercanas.

Uno de los elementos más reconocibles del paisaje montanchego son precisamente los enormes bolos de granito y los berrocales que rodean el municipio y que forman parte de la identidad visual de la sierra.

La combinación entre patrimonio natural y construcciones tradicionales ha convertido esta ruta en una de las más valoradas por senderistas habituales del circuito extremeño.

Una cita consolidada en Extremadura

La Ruta de los Molinos ha ido creciendo progresivamente desde sus primeras ediciones hasta consolidarse como una de las actividades senderistas más conocidas de la comarca de Montánchez.

En los últimos años, la prueba ha conseguido atraer participantes procedentes de distintos puntos de Extremadura y también de comunidades vecinas gracias a la combinación de deporte, patrimonio y turismo rural.

La inclusión dentro del Circuito Camina Extremadura y de la Liga Ibérica de Senderismo ha contribuido además a aumentar su visibilidad dentro del calendario regional.

La actividad mantiene también un importante componente de promoción turística para Montánchez, especialmente en una zona donde naturaleza, gastronomía y patrimonio histórico forman parte del principal atractivo económico y cultural.

Senderismo y turismo rural

El auge del senderismo en Extremadura durante los últimos años ha convertido este tipo de pruebas en herramientas cada vez más importantes para dinamizar municipios rurales.

Rutas como la de los Molinos, que se celebra este domingo a partir de las nueve de la mañana, permiten además descubrir espacios naturales y patrimoniales menos conocidos fuera de los grandes circuitos turísticos tradicionales.

En el caso de Montánchez, el entorno natural se suma además a otros elementos muy vinculados a la identidad local, como el castillo, la tradición jamonera o los paisajes de dehesa que rodean el municipio.

La organización ha destacado también el carácter accesible de la prueba, pensada para combinar actividad deportiva y disfrute del entorno. Además, señala que la ruta presenta una dificultad moderada dentro de la clasificación senderista habitual.

El valor del patrimonio hidráulico

Uno de los aspectos más destacados de esta actividad continúa siendo la recuperación del patrimonio hidráulico tradicional de la sierra.

Los antiguos molinos representan una parte importante de la memoria rural de Montánchez y reflejan cómo el aprovechamiento del agua condicionó históricamente la vida económica de numerosos pueblos extremeños.

Muchas de estas construcciones permanecen todavía ocultas entre vegetación, caminos y arroyos, convirtiéndose en pequeños vestigios de un modo de vida ligado al campo y a la autosuficiencia agrícola.

Más allá del componente deportivo, la Ruta de los Molinos vuelve a reivindicar una forma distinta de recorrer el territorio. Entre senderos de piedra, antiguos canales de agua y molinos ocultos entre la vegetación, Montánchez recupera durante unas horas parte de la vida que durante siglos giró alrededor de la sierra.

Cada paso del recorrido permite entender cómo naturaleza, trabajo y paisaje terminaron moldeando la identidad de toda una comarca que aún conserva en sus caminos buena parte de su memoria rural.