Un mercado artesanal, conciertos y talleres: descubre la Semana Cultural de Logrosán

Logrosán volverá a convertir la cultura en uno de los grandes ejes de la vida social del municipio con la celebración de una nueva edición de su Semana Cultural. Una programación impulsada por el ayuntamiento que reunirá exposiciones, conciertos, talleres, actividades infantiles y mercado artesanal.

La propuesta busca combinar distintas disciplinas artísticas y culturales en una programación abierta a públicos de todas las edades, manteniendo además el carácter participativo que ha convertido esta cita en una de las actividades más reconocibles del calendario cultural local.

Durante más de una semana, la Casa de Cultura, la Plaza de España y distintos espacios del municipio acogerán actividades vinculadas a literatura, música, pintura, artesanía y creación artística.

Una cita cultural consolidada en el municipio

La Semana Cultural de Logrosán forma parte desde hace años de las actividades impulsadas por el consistorio para fomentar la participación vecinal y acercar propuestas culturales al entorno rural.

Este tipo de iniciativas han ganado además protagonismo en numerosos municipios cacereños, especialmente en localidades donde asociaciones culturales, escuelas municipales y colectivos vecinales mantienen una importante actividad durante todo el año.

En el caso de Logrosán, la programación suele combinar actividades educativas, artísticas y de ocio con la participación de agrupaciones locales, profesorado, asociaciones y entidades culturales vinculadas al municipio.

La localidad mantiene además una intensa relación con la actividad cultural gracias a colectivos como la Coral Manuel Palacios, asociaciones vecinales y agrupaciones artísticas que continúan dinamizando buena parte de la programación anual.

Cervantes abrirá la programación cultural

La Semana Cultural arrancó oficialmente el pasado miércoles 7 de mayo con la inauguración de la exposición 'Cervantes eterno. Entre el delirio y la razón', una propuesta que podrá visitarse en la Casa de Cultura hasta el próximo 21 de mayo.

La figura de Miguel de Cervantes continúa siendo uno de los grandes referentes de la literatura española y protagonista habitual de exposiciones, actividades educativas y proyectos culturales relacionados con el patrimonio literario.

La muestra permitirá acercarse tanto al universo creativo del autor de 'Don Quijote de la Mancha' como a la influencia que su obra sigue manteniendo siglos después dentro de la cultura contemporánea.

La labor de la Asociación Cultural de Mujeres de Logrosán

Las actividades continuaron el viernes con un programa dirigido al público familiar. Este incluyó 'El show de Willy Pomper', así como un concierto ofrecido por la Escuela Municipal de Música de Rivas-Vaciamadrid. Además, esta semana inició el martes con un taller de pintura al aire libre para niños impartido por Ana Gallego, profesora de la Escuela de Pintura de Logrosán.

Este viernes se retomará la programación con actividades centradas en el trabajo desarrollado por la Asociación Cultural de Mujeres de Logrosán.

Desde las 17:00 horas, la Plaza de España acogerá una exposición de trabajos realizados en los distintos talleres impulsados por el colectivo a lo largo del año. Además, durante la jornada se realizará una muestra en vivo de creación de mosaicos.

Mercado artesanal y concierto de primavera

La Semana Cultural finalizará este sábado con una de las jornadas más completas del programa. Entre las 12:00 y las 20:00 horas, la Plaza de España albergará un Mercado de Artesanía y Tradiciones, organizado por la Asociación Cultural de Mujeres y el Ayuntamiento de Logrosán.

Estos mercados se han convertido en una de las fórmulas más habituales para promocionar productos artesanos, trabajos manuales y pequeñas creaciones ligadas a la identidad local y al comercio de proximidad.

Como cierre de la programación, la Casa de Cultura acogerá a las 21:30 horas el Concierto de Primavera de la Coral Manuel Palacios, una agrupación muy vinculada a la vida cultural del municipio.

La música coral mantiene además una larga tradición dentro de Extremadura y continúa siendo uno de los formatos culturales con mayor arraigo en muchos pueblos de la región.

Durante diez días, Logrosán vuelve a convertir plazas, escenarios y espacios culturales en puntos de encuentro para vecinos de distintas generaciones, en una programación donde la cultura aparecerá no solo como espectáculo, sino también como forma de convivencia, participación y vida cotidiana dentro del municipio.