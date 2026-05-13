Del senderismo a las catas: así quiere la provincia de Cáceres poner en valor sus conjuntos históricos

La Diputación Provincial de Cáceres ha puesto en marcha un programa gratuito de actividades turísticas y culturales en los 19 municipios cacereños declarados Conjunto Histórico con el objetivo de impulsar el desarrollo rural, poner en valor el patrimonio de estas localidades y favorecer la dinamización económica y empresarial de sus entornos.

La iniciativa se enmarca dentro del proyecto 'Implementación de Agenda 2030 en red de conjuntos históricos igual o menor de 5.000 habitantes en la provincia de Cáceres', dotado con un presupuesto de 207.000 euros y financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Programa de los talleres. / Diputación de Cáceres

El programa incluye visitas guiadas al patrimonio histórico y arquitectónico de distintos municipios, además de actividades complementarias vinculadas al turismo experiencial y cultural, como gymkanas temáticas, rutas senderistas, observaciones astronómicas, talleres de ganchillo, catas gastronómicas o propuestas relacionadas con la tradición oral.

Fechas y lugares

Las primeras actividades se desarrollarán entre los días 14 y 18 de mayo y las inscripciones ya pueden realizarse a través de la web oficial del proyecto.

Entre las primeras localidades participantes figuran Cuacos de Yuste, donde la programación incluirá una degustación de quesos de La Vera; Garganta la Olla, que acogerá un rally fotográfico vinculado a su patrimonio histórico; y Trujillo, donde las actividades estarán centradas en historias, relatos y leyendas de tradición oral ligadas a la localidad. No obstante, son muchas más las que acogerán alguna actividad, en comarcas a lo largo y ancho de la provincia.

Desde la Diputación señalan que el objetivo principal pasa por dar visibilidad al patrimonio histórico, cultural y natural de estos pequeños municipios rurales, fomentando además un modelo turístico sostenible y generador de oportunidades económicas en el territorio.

Programa de los talleres. / Diputación de Cáceres

La participación está abierta a todos los públicos y cada actividad contará con un máximo de 55 plazas, por lo que será necesaria inscripción previa.

El proyecto forma parte de las estrategias provinciales vinculadas a la Agenda 2030 y al desarrollo territorial sostenible, buscando reforzar el atractivo turístico de localidades con un importante valor patrimonial y contribuir al mantenimiento de población y actividad económica en el medio rural cacereño.