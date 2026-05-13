¿Y si la historia de tu familia también pasó por el exilio? Cáceres aborda el destierro republicano de 1939

El programa 'Tiempo Negro', impulsado por el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación Provincial de Cáceres, regresa esta semana con una nueva conferencia. Se trata de una iniciativa centrada en uno de los episodios más traumáticos de la historia contemporánea española: el exilio provocado por la Guerra Civil y la dictadura franquista.

La próxima sesión tendrá lugar este jueves a las 19:00 horas en el edificio Pintores 10 de Cáceres y estará protagonizada por el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla Leandro Álvarez Rey, uno de los especialistas más reconocidos en el estudio de la política española del siglo XX.

La conferencia llevará por título 'España, país de exilios y destierros' y se dividirá en dos grandes bloques temáticos vinculados a la memoria democrática y a las consecuencias humanas derivadas del conflicto civil y la posterior represión franquista.

El gran éxodo republicano de 1939

Durante la primera parte de la intervención, Álvarez Rey analizará cómo la historia contemporánea española estuvo marcada por distintos procesos de exilio, persecución política y desplazamientos forzados.

La ponencia abordará además el vínculo que miles de personas exiliadas mantuvieron durante décadas con España y con la defensa de los valores democráticos asociados a la Segunda República.

El segundo bloque de la conferencia se centrará específicamente en el denominado gran éxodo republicano de 1939, considerado uno de los episodios humanitarios más dramáticos del siglo XX español.

Tras el final de la Guerra Civil, alrededor de medio millón de personas cruzaron la frontera francesa huyendo de la represión franquista, iniciando un largo proceso de exilio que afectó a familias enteras, intelectuales, militares, políticos y población civil.

Muchos de ellos terminaron internados en campos improvisados en Francia o repartidos posteriormente por distintos países de Europa y América Latina.

Investigación y divulgación histórica

El ciclo 'Tiempo Negro' forma parte de las actividades desarrolladas por el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cáceres, un área creada para impulsar iniciativas relacionadas con investigación, divulgación y recuperación de la memoria democrática en la provincia.

En las distintas ediciones del programa se han abordado cuestiones vinculadas a la represión franquista, las fosas comunes, el papel de las mujeres durante la guerra, la resistencia antifranquista o los procesos de exilio y deportación.

La edición de este año está centrada especialmente en las personas exiliadas tras la Guerra Civil y en las consecuencias sociales, políticas y humanas derivadas del franquismo.

El objetivo del programa pasa además por acercar estos procesos históricos al conjunto de la ciudadanía mediante conferencias, encuentros y actividades divulgativas desarrolladas por especialistas de distintas universidades españolas.

La Diputación Provincial de Cáceres mantiene desde hace años una línea de trabajo vinculada a memoria democrática, investigación histórica y recuperación documental relacionada con la Guerra Civil y la dictadura.

Una referencia en historia contemporánea

Leandro Álvarez Rey es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla desde el año 2008 y desarrolla su actividad docente e investigadora tanto en la Facultad de Geografía e Historia como en la de Comunicación.

A lo largo de su trayectoria se ha especializado especialmente en historia política española y andaluza del siglo XX, convirtiéndose en uno de los investigadores más reconocidos dentro de este ámbito académico.

El historiador cuenta con una amplia producción científica formada por alrededor de 40 libros y más de 150 artículos publicados en revistas especializadas y congresos nacionales e internacionales.

Además de su actividad investigadora, también ha desempeñado responsabilidades de gestión dentro de la Universidad de Sevilla como secretario y director de departamento. Su trabajo ha sido reconocido con distintos galardones y distinciones, entre ellos el Premio Memoria Histórica de Andalucía concedido por la Junta de Andalucía.

Entre sus publicaciones más recientes destaca la coordinación de la obra colectiva 'La Segunda República Española, 90 años después. Balances y perspectivas', editada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y elaborada junto a algunos de los principales especialistas nacionales en este periodo histórico.

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La cita permitirá volver a mirar una parte de la historia española que durante décadas permaneció marcada por el silencio y la distancia. En torno a mapas, nombres y testimonios de exilio, la conferencia abrirá también una reflexión sobre cómo miles de personas tuvieron que reconstruir su vida lejos de casa mientras intentaban conservar intacta la memoria de un país que dejaron atrás.