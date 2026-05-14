Entre España y Portugal
Alcántara: escenario del XII Crucero Religioso y Cultural del Tajo que mezcla tradición y convivencia
Se desarrolló un programa de actos que incluyó la actuación del grupo de folclore ‘Trébol’
La localidad cacereña de Alcántara, en la comarca Tajo Salor,a ha sido el escenario durante el mes de mayo de diversas actividades que se han enmarcado dentro de la programación de una nueva edición del ‘XII Crucero Religioso y Cultural do Tejo’. Esta cita ha unido un año más aspectos importantes como son la tradición, convivencia y cultura a ambos lados de la frontera hispano-portuguesa con españoles y portugueses.
Bajo el lema ‘Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo’, el encuentro ha congregado a vecinos, visitantes y participantes portugueses en una jornada marcada por la devoción religiosa y el intercambio cultural en torno al río Tajo, en un entorno de gran belleza.
La programación comenzó con un acto religioso de bienvenida en la Iglesia de Santa María de Almocóvar.
Posteriormente, los asistentes pudieron disfrutar de un desayuno popular en la plaza de España, fomentando así el ambiente de convivencia entre participantes y visitantes.
La jornada continuó con la actuación del grupo de folklore ‘Trébol’ en el Pabellón Municipal, donde la música y las tradiciones populares tuvieron un papel protagonista.
Tras la actuación, se ofreció un aperitivo para todos los asistentes.
El crucero religioso y cultural se ha consolidado en los últimos años como una de las actividades más representativas de cooperación cultural entre España y Portugal en la zona del Tajo, poniendo en valor el patrimonio histórico, las tradiciones ribereñas y la identidad compartida de ambos territorios.
La organización agradeció a los ciudadanos que han participado en esta celebración, que combina espiritualidad, música y gastronomía en un entorno histórico único como es el de Alcántara.
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