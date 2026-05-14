Suceso
Cinco heridos, entre ellos un niño de 4 años, al volcar un coche en la EX-A2 cerca de Miajadas
Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena
Cinco personas han resultado heridas de carácter leve en un accidente de tráfico registrado este miércoles en la EX-A2, a la altura del kilómetro 8, en sentido Miajadas, según la información facilitada por el Centro 112 de Extremadura. El aviso se recibió a las 22.16 horas por el vuelco de un coche en un accidente interurbano en el que no hubo personas atrapadas.
Como consecuencia del siniestro resultaron heridos tres varones, de 26, 17 y 4 años, y dos mujeres, de 50 y 30 años. Todos presentaban contusiones, su estado era leve y fueron asistidos por los recursos movilizados y trasladados al Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena.
Hasta el lugar fueron activados desde el Centro 112 de Extremadura efectivos del SES, con el PAC de Santa Amalia, el PAC de Miajadas y una unidad de Soporte Vital Básico 3.1, además de una patrulla de la Guardia Civil.
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