La comarca de Las Hurdes revive sus mitos y tradiciones con la 'Primavera de Leyenda': fechas y actividades

La comarca de Las Hurdes volverá a convertirse durante el mes de junio en escenario de mitos, tradiciones y actividades culturales con una nueva edición de la 'Primavera de Leyenda', una propuesta turística y cultural que este año se desarrollará en las localidades de Riomalo de Abajo y Casar de Palomero tras el paso inicial del certamen por Pinofranqueado.

La iniciativa, organizada por la ATHUR Asociación de Turismo de Las Hurdes y financiada por ADIC-HURDES y la Red de Aldeas Históricas, cuenta además con la colaboración de la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura, Caja Almendralejo y los ayuntamientos implicados.

El objetivo del evento pasa por promocionar el patrimonio cultural, natural e histórico de la comarca a través de una programación que combina leyendas populares, astronomía, gastronomía, teatro, música tradicional, mercados artesanales y rutas teatralizadas.

Gastronomía y estrellas

La primera cita tendrá lugar del 5 al 7 de junio en Riomalo de Abajo, junto al entorno del Meandro Melero, uno de los paisajes naturales más conocidos de Extremadura. El programa arrancará el viernes con la actividad 'Primavera bajo las estrellas', una experiencia de observación astronómica aprovechando la escasa contaminación lumínica de la zona y las condiciones naturales del enclave hurdano.

Durante la jornada del sábado se desarrollarán distintas actividades culturales y gastronómicas, entre ellas degustaciones de productos tradicionales como las hijuelas con miel, catas de aceite y miel, mercado artesanal, rondalla popular, concurso de pintura al aire libre y una comida popular.

La programación incluirá además la representación teatral 'Ciego y el juglarinu del teso', inspirada en las leyendas y el folclore hurdano, así como la ruta teatralizada 'Las Hurdes, donde viven las leyendas', que recorrerá distintos espacios del entorno coincidiendo con el atardecer.

El domingo continuará el mercado artesanal y se celebrará la entrega de premios del concurso de pintura, además de visitas libres al Meandro Melero.

Teatro y patrimonio

La segunda parte de la 'Primavera de Leyenda' se celebrará del 19 al 21 de junio en Casar de Palomero, localidad conocida por su patrimonio histórico y por la convivencia histórica de las denominadas tres culturas.

En este caso, la programación pondrá el foco especialmente en el patrimonio arquitectónico, las tradiciones populares y los rituales vinculados al solsticio de verano.

Las actividades comenzarán nuevamente con una jornada de astronomía nocturna. Ya el sábado, los asistentes podrán participar en la ruta del 'Duende de la Quintana', guiada por el creador de este recorrido temático basado en personajes y relatos populares de la zona.

El itinerario concluirá en el Museo del Olivo con una degustación de aceite, mientras que durante toda la jornada se desarrollarán talleres infantiles, juegos tradicionales y un mercado artesanal.

Uno de los principales atractivos del programa será la representación teatralizada 'El lastre de la leyenda', que tendrá lugar en la casa-museo de las visitas reales. La actividad recreará episodios históricos relacionados con la visita del rey Alfonso XIII a Las Hurdes y permitirá a los asistentes conocer escenas cotidianas de la época mediante interpretaciones dramatizadas.

La programación culminará en la noche del sábado con un pasacalles de leyenda y la tradicional hoguera del solsticio de verano, un acto simbólico ligado a antiguas creencias populares y al calendario agrícola hurdano.

El cierre de la edición de 2026 llegará el domingo 21 de junio con una rondalla tradicional acompañada de recreaciones de canciones, oficios e historias populares de la comarca.

Desde la organización destacan que la 'Primavera de Leyenda' busca no solo atraer visitantes, sino también reforzar la identidad cultural de Las Hurdes y poner en valor un territorio marcado históricamente por su singularidad paisajística, su patrimonio etnográfico y su tradición oral.

La celebración del certamen coincide además con el inicio de la temporada turística de verano en la comarca, donde alojamientos rurales, restaurantes y empresas de actividades esperan una importante afluencia de visitantes durante las próximas semanas.