Torreorgaz busca la carroza más original en su romería de San Isidro con premios de hasta 400 euros

Torreorgaz volverá a vivir este fin de semana una de las celebraciones populares más participativas del municipio. Se trata de la romería de San Isidro, a la que una vez más se une el tradicional concurso de carrozas, una de las actividades más esperadas cada año por vecinos, peñas y grupos de amigos.

La cita, organizada con motivo de las fiestas de San Isidro Labrador, reunirá nuevamente remolques decorados, música, disfraces y temáticas originales en una jornada donde tradición religiosa y ambiente festivo volverán a convivir alrededor de una de las romerías más conocidas de la zona.

El certamen repartirá este año premios de 400 euros para la carroza ganadora, 200 euros para la segunda clasificada y 100 euros para la tercera, en una convocatoria que exige un mínimo de cinco personas por carroza y remolque arrastrado por vehículo.

Una tradición muy ligada a las peñas y al ambiente festivo

El concurso de carrozas se ha convertido con el paso de los años en uno de los grandes símbolos festivos de San Isidro en Torreorgaz. Semanas antes de la romería, numerosas peñas comienzan ya a preparar decoraciones, estructuras y temáticas para participar en una actividad donde creatividad, humor y convivencia forman parte esencial de la celebración.

Las carrozas suelen recorrer el camino hasta la ermita entre música, disfraces y referencias tanto tradicionales como actuales, convirtiendo el trayecto en uno de los momentos con mayor ambiente de toda la jornada.

En muchas ocasiones participan grupos formados por varias generaciones de una misma familia o cuadrillas de amigos que mantienen viva una tradición muy vinculada a la identidad popular del municipio.

San Isidro, patrón del campo

La festividad de San Isidro Labrador se celebra cada mes de mayo en numerosos municipios de Extremadura en honor al patrón de agricultores y trabajadores del campo. La figura de San Isidro está asociada históricamente al trabajo agrícola, la protección de las cosechas y la vida rural.

En localidades como Torreorgaz, la romería mantiene todavía una fuerte vinculación con las tradiciones del campo y con las antiguas celebraciones populares ligadas al calendario agrícola. La ermita de San Isidro vuelve así a convertirse cada año en punto de encuentro para vecinos y visitantes durante una jornada marcada por la convivencia, la música y las actividades populares.

Misa, charanga y concursos

Las celebraciones comenzaron oficialmente este miércoles con la llegada de San Isidro y la celebración de una misa en honor al santo. La programación religiosa continúa estos jueves y viernes con nuevas misas previstas a las 20:00 horas.

El núcleo principal de la fiesta llegará el sábado con una intensa jornada festiva desde primera hora de la mañana. A las 10:00 horas tendrá lugar un chocolate con churros amenizado por la charanga en la Plaza de Toros. Una hora más tarde, comenzará la esperada quedada de carrozas, también en la Plaza de Toros.

A las 12:00 horas arrancará el camino hacia la ermita acompañados por la asociación ecuestre, uno de los momentos más visuales y multitudinarios de la romería. Posteriormente, a las 13:00 horas, se celebrará la misa en honor a San Isidro junto a la tradicional subasta. La programación continuará a las 14:00 horas con la presentación oficial de los Quintos 2026.

Media hora más tarde, a las 14:30 horas, llegará uno de los momentos más esperados con la entrega de premios del concurso de carrozas y una sesión de cañas amenizada por la Charanga Impacto en la cantina de la ermita.

La jornada festiva seguirá durante la tarde con música en directo. A las 17:30 horas actuará el grupo Extremarrumba en la carpa municipal y, posteriormente, a las 19:30 horas, comenzará la sesión musical de DJ Serch.

Creatividad sobre ruedas

Más allá de los premios, el concurso de carrozas se ha consolidado como una de las actividades con mayor participación popular dentro de San Isidro.

Cada edición deja imágenes de remolques transformados en escenarios improvisados, decoraciones florales, personajes tradicionales y propuestas humorísticas que terminan convirtiéndose en protagonistas de la romería.

La implicación de las peñas y la preparación colectiva forman además parte del propio espíritu de una celebración donde lo importante no es solo competir, sino compartir una jornada ligada a la convivencia vecinal.

Una de las citas más esperadas de mayo

San Isidro reune semana en Torreorgaz a cientos de personas alrededor de una celebración donde tradición rural y ambiente festivo continúan caminando juntos.

Entre charangas, carrozas y caminos hacia la ermita, el municipio recuperará durante unas horas una de esas costumbres populares que todavía consiguen movilizar a todo un pueblo alrededor de la música, las peñas y las ganas de celebrar juntos la llegada de la primavera.