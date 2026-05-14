Vegaviana quiere conquistarte este jueves a base de dulces tradicionales

La repostería caserase convierte este jueves en la protagonista de Vegaviana con la celebración del XI Concurso de Repostería, una de las actividades más populares y participativas de las fiestas del municipio. La cita tendrá lugar este jueves en la Plaza José Luis Fernández del Amo y volverá a reunir a vecinos y vecinas alrededor de recetas tradicionales, dulces artesanos y convivencia popular.

La recogida de postres participantes se realizará entre las 17:30 y las 18:00 horas, mientras que el concurso arrancará oficialmente a partir de las seis de la tarde. Además, tras la valoración del jurado, se celebrará una degustación abierta al público de postres y refrescos.

La actividad está organizada por la Asociación de Mujeres Rurales de Vegaviana, uno de los colectivos sociales más activos del municipio y habitual impulsor de numerosas propuestas culturales, gastronómicas y de convivencia vecinal a lo largo del año.

Una tradición gastronómica muy ligada al pueblo

El concurso de repostería se ha consolidado con el paso de los años como una de las actividades más esperadas dentro de las fiestas locales de Vegaviana.

Lo que comenzó como una pequeña propuesta vecinal vinculada a la cocina casera terminó convirtiéndose en una cita fija dentro del calendario festivo del municipio, especialmente por su capacidad para reunir a distintas generaciones alrededor de recetas tradicionales y dulces elaborados artesanalmente.

En las anteriores ediciones han participado vecinos de distintas edades con elaboraciones que mezclaban repostería clásica extremeña y propuestas más innovadoras. Tartas caseras, flores fritas, brazos de gitano, perrunillas, rosquillas, bizcochos o postres de cuchara han formado parte de concursos anteriores donde el ambiente familiar suele tener casi tanto protagonismo como la propia competición.

Desde la organización destacan además el carácter abierto y participativo de la actividad, donde más allá de los premios, el objetivo principal continúa siendo compartir recetas, mantener tradiciones culinarias y favorecer el encuentro vecinal.

La degustación posterior abierta al público se ha convertido precisamente en uno de los momentos más concurridos de ediciones anteriores, donde vecinos y visitantes pueden probar distintas elaboraciones caseras preparadas para el certamen.

La labor de la Asociación de Mujeres Rurales

Detrás de la organización se encuentra la Asociación de Mujeres Rurales de Vegaviana, un colectivo muy vinculado a la dinamización social y cultural del municipio.

La asociación desarrolla durante el año numerosas actividades relacionadas con convivencia vecinal, talleres, tradiciones populares, gastronomía y participación social, especialmente dirigidas a mantener activo el tejido asociativo del pueblo.

Este tipo de colectivos continúan desempeñando además un papel fundamental en muchos municipios rurales extremeños, donde las asociaciones de mujeres siguen siendo motor de actividades culturales, encuentros intergeneracionales y recuperación de costumbres tradicionales.

En el caso de Vegaviana, su participación resulta especialmente visible durante las fiestas locales y en propuestas vinculadas a cocina tradicional, manualidades, convivencia y actividades populares.

Un pueblo muy ligado a la convivencia vecinal

Vegaviana mantiene además una importante tradición de actividades comunitarias ligadas a sus fiestas y celebraciones populares.

El municipio, fundado dentro de los pueblos de colonización impulsados durante el siglo XX y diseñado por el arquitecto José Luis Fernández del Amo, conserva una fuerte identidad vecinal y un tejido asociativo muy activo.

Precisamente muchas de las actividades organizadas durante las fiestas continúan girando alrededor de encuentros populares, gastronomía compartida y participación colectiva.

Dulces, recetas y memoria compartida

La Plaza José Luis Fernández del Amo de Vegaviana vuelve así a llenarse este jueves de bandejas, recetas familiares y aromas de repostería casera en una actividad donde cocinar también significa conservar recuerdos y tradiciones.

Detrás de cada tarta, cada rosquilla o cada bizcocho no solo aparecen ingredientes y azúcar. También permanecen muchas de esas recetas aprendidas en cocinas familiares que todavía hoy siguen reuniendo a generaciones enteras alrededor de una mesa.