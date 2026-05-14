Fallece Petra González, exalcaldesa de Villamiel y Trevejo

Petra González Ladero, exalcaldesa de Villamiel y su pedanía, Trevejo, ha fallecido a los 96 años de edad, según ha publicado el Ayuntamiento en sus redes sociales en un post donde tilda de "triste" la noticia. "Su compromiso con nuestros pueblos y su entrega al servicio público dejan una huella imborrable", reza el texto.

González fue una figura realmente importante y querida en los dos pueblos. Tal es el punto que, desde 2016, la plaza de toros de Villamiel lleva su nombre. Un homenaje a su persona por parte de un pueblo que llora la muerte de una mujer que fue "una auténtica luchadora".

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Se han decretado dos días de luto oficial en los que las banderas ondearán a media asta. El tanatorio estará abierto desde este viernes a partir de las 10.00 horas y el entierro será en la Iglesia Santa María Magdalena a las 19.00 horas.