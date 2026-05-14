Fallece Petra González, exalcaldesa de Villamiel y Trevejo
Sus pueblos despiden a Petra González Ladero, cuyo compromiso público y entrega han dejado una huella imborrable en la comunidad
Petra González Ladero, exalcaldesa de Villamiel y su pedanía, Trevejo, ha fallecido a los 96 años de edad, según ha publicado el Ayuntamiento en sus redes sociales en un post donde tilda de "triste" la noticia. "Su compromiso con nuestros pueblos y su entrega al servicio público dejan una huella imborrable", reza el texto.
González fue una figura realmente importante y querida en los dos pueblos. Tal es el punto que, desde 2016, la plaza de toros de Villamiel lleva su nombre. Un homenaje a su persona por parte de un pueblo que llora la muerte de una mujer que fue "una auténtica luchadora".
Se han decretado dos días de luto oficial en los que las banderas ondearán a media asta. El tanatorio estará abierto desde este viernes a partir de las 10.00 horas y el entierro será en la Iglesia Santa María Magdalena a las 19.00 horas.
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