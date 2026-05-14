¿Hace cuánto no escuchas una jota en directo? El folklore extremeño quiere volver a emocionarte en Casas del Monte

La música tradicional vuelve a sonar este mes de mayo en el Valle del Ambroz con una nueva jornada dedicada al folklore extremeño. Las antiguas escuelas de Casas del Monte acogerán una actuación en la que participarán el grupo folk Los Batanes, procedente de El Batán, y el grupo Las Mondas, de Calzadilla.

La actividad está organizada por la Asociación Amigos Valle del Ambroz, un colectivo muy vinculado desde hace años a la dinamización cultural, social y patrimonial de la comarca. El encuentro reunirá música tradicional, instrumentos populares, trajes regionales y repertorios ligados a las raíces culturales de Extremadura en una cita abierta al público.

La propuesta se suma además a las numerosas actividades culturales que durante la primavera llenan de música y tradición distintos municipios del norte de la provincia de Cáceres.

Una asociación vinculada al patrimonio del Valle del Ambroz

La Asociación Amigos Valle del Ambroz lleva años desarrollando iniciativas relacionadas con la promoción cultural, la conservación del patrimonio y la puesta en valor de las tradiciones de la comarca.

El colectivo participa habitualmente en actividades vinculadas a música popular, encuentros vecinales, rutas culturales, jornadas gastronómicas y eventos destinados a mantener vivas las costumbres del Valle del Ambroz.

La asociación se ha convertido además en uno de los colectivos más activos en la organización de propuestas relacionadas con identidad comarcal y recuperación de tradiciones populares, especialmente en municipios pequeños donde este tipo de iniciativas ayudan también a dinamizar la vida social y cultural.

Tradición musical desde El Batán

Uno de los grupos participantes será Los Batanes, formación folk vinculada a la pedanía de El Batán, perteneciente al municipio de Guijo de Granadilla. La agrupación mantiene desde hace años un importante trabajo de recuperación y difusión de canciones tradicionales, romances, jotas y piezas populares relacionadas con la cultura extremeña.

Sus actuaciones suelen combinar instrumentos tradicionales, canto popular y vestimenta regional, manteniendo un repertorio muy ligado a fiestas populares y celebraciones rurales de la provincia.

El grupo participa además de forma habitual en encuentros folklóricos, festivales tradicionales y actividades culturales organizadas en distintas localidades extremeñas.

El propio nombre de la agrupación hace referencia a los antiguos batanes hidráulicos utilizados históricamente para trabajar tejidos, muy presentes en distintas zonas rurales vinculadas al agua y a la tradición artesanal.

La recuperación de las raíces populares

Junto a ellos actuará también el grupo folk Las Mondas, procedente de la localidad cacereña de Calzadilla.

La formación trabaja igualmente en la conservación del patrimonio musical popular extremeño y en la recuperación de bailes, melodías y canciones tradicionales transmitidas de generación en generación.

El nombre del grupo hace referencia a las antiguas fiestas de "las mondas", celebraciones populares vinculadas históricamente a la agricultura y a rituales festivos relacionados con la primavera y la fertilidad de la tierra.

A través de actuaciones, encuentros folklóricos y actividades culturales, Las Mondas mantiene vivo un repertorio donde aparecen jotas, rondeñas, tonadas populares y piezas tradicionales muy ligadas al mundo rural extremeño.

La agrupación destaca además por el uso de indumentaria tradicional y por una puesta en escena donde música y baile aparecen estrechamente unidos a la identidad cultural de los pueblos.

Tradición entre montañas y plazas

Las antiguas escuelas de Casas del Monte volverán así a convertirse durante la tarde del domingo en un pequeño escenario para la música popular extremeña, con una actuación que dará comienzo a las 19:00 horas.

Entre panderetas, guitarras, trajes regionales y jotas tradicionales, el Valle del Ambroz recuperará una vez más parte de esa memoria cultural que todavía sigue sonando en muchos pueblos de la provincia.

Porque en lugares como este, el folklore no aparece solo como espectáculo. También funciona como una forma de conservar la historia, las raíces y la manera en la que generaciones enteras aprendieron a celebrar la vida alrededor de la música popular.