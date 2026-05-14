Presunto delito de odio en Jarandilla de la Vera: investigado un hombre por insultos racistas en un partido de fútbol que tuvo que ser suspendido

La Guardia Civil ha investigado a un hombre de 33 años por un supuesto delito de odio después de que, presuntamente, profiriera insultos racistas y xenófobos contra varios jugadores durante un partido de fútbol sala disputado en Jarandilla de la Vera.

Los hechos ocurrieron en un encuentro de la categoría Tercera Regional Absoluta, celebrado en la localidad cacereña. Según la información facilitada por la Guardia Civil, un espectador increpó de forma reiterada a varios futbolistas con expresiones discriminatorias, una situación que acabó provocando la suspensión del partido al impedir el normal desarrollo del juego.

Denuncias de los jugadores

El comportamiento del investigado quedó reflejado en el acta arbitral del encuentro. Posteriormente, tras las denuncias presentadas por los jugadores afectados, la Guardia Civil abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido, identificar al presunto autor de los insultos y poner los hechos en conocimiento de la autoridad competente.

La actuación se ha desarrollado en coordinación con la Fiscalía Delegada de Delitos de Odio y Discriminación de Cáceres, dentro del plan específico de la Guardia Civil contra este tipo de conductas.

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El instituto armado recuerda la importancia de denunciar cualquier comportamiento discriminatorio o intolerante, especialmente en espacios como el deporte, donde deben prevalecer el respeto, la convivencia y la igualdad.