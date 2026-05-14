El museo Jaime de Jaraíz abandona la iglesia de Santiago de Trujillo antes de que acabe mayo y apunta a La Vera

El museo dedicado al pintor extremeño Jaime de Jaraíz dejará de estar ubicado en la iglesia de Santiago de Trujillo antes de que finalice el mes de mayo, después de que la parroquia haya decidido no renovar el convenio que permitía albergar en este templo parte de la obra del artista jaraiceño.

La decisión ha sido adoptada por el párroco Juan Carlos Milla, quien ha explicado que el objetivo es impulsar "otros proyectos más acordes con la función de este edificio, que sigue estando sacralizado". La medida fue anunciada en el pleno del pasado 8 de mayo.

El acuerdo entre la parroquia y el Ayuntamiento de Trujillo se renovaba anualmente y contaba con el respaldo de la familia del artista. Gracias a este convenio, la iglesia de Santiago se convirtió desde 2022 en la sede museística de una parte importante de la obra del pintor, académico de número de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes.

'Alegoría de la Constitución', de Jaime de Jaraíz. / Jaime de Jaraíz

El museo fue inaugurado el 23 de septiembre de ese mismo año por el entonces presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en un proyecto impulsado por la Fundación Jaime de Jaraíz, presidida por el hijo del artista, Jaime de Jaraíz Lozano.

Precisamente, el responsable de la fundación ha lamentado la pérdida de este espacio expositivo, aunque ha querido agradecer la implicación del consistorio trujillano durante estos años.

"El Ayuntamiento se ha volcado y yo también, pero ha sido decisión de la parroquia no renovar el convenio", ha señalado, destacando además que todas las corporaciones municipales implicadas "se han portado de forma excelente".

El futuro del legado, entre Trujillo y Jaraíz de la Vera

Tras la salida de las obras de la iglesia de Santiago, el Ayuntamiento de Trujillo habría planteado una nueva ubicación para mantener el museo en la ciudad, aunque por el momento no existe un acuerdo cerrado.

Mientras tanto, gana fuerza la posibilidad de que buena parte del legado artístico de Jaime de Jaraíz regrese a Jaraíz de la Vera, localidad natal del pintor. El alcalde del municipio ya ha mostrado su interés en ampliar el museo existente dedicado al artista para incorporar también las obras procedentes de Trujillo.

Casa-museo Jaime de Jaraíz. / EL PERIÓDICO

"Me pareció lo más acertado", reconoce Jaime de Jaraíz Lozano, quien considera que la localidad verata podría convertirse ahora en el principal espacio de conservación y difusión de la obra de su padre. Pese a ello, no descarta que parte del legado pueda volver en el futuro a la ciudad trujillana, ya que esa "era su ilusión", concluye.