Senderismo, aves y naturaleza: el plan gratuito que prepara Alcollarín este sábado

La naturaleza volverá a convertirse en protagonista en la comarca Miajadas-Trujillo con la celebración de la segunda edición de la iniciativa 'Primavera de Descubrimiento', un programa impulsado por Adicomt para poner en valor los recursos ambientales, paisajísticos y turísticos del territorio a través de experiencias sostenibles y actividades al aire libre.

La próxima cita tendrá lugar este sábado en Alcollarín con una ruta guiada bajo el título 'Observación de aves en el embalse de Alcollarín'. Se trata de una actividad pensada para todos los públicos que combinará senderismo interpretado, observación de fauna y divulgación ambiental en uno de los entornos naturales más singulares del municipio.

La jornada se desarrollará entre las 9:00 y las 14:00 horas, contará con un recorrido aproximado de seis kilómetros y tendrá una dificultad media. Además, las plazas estarán limitadas a un máximo de veinte personas y requerirán inscripción previa.

Una propuesta para redescubrir el territorio

La iniciativa 'Primavera de Descubrimiento' nació el pasado año con el objetivo de acercar a vecinos y visitantes el patrimonio natural y cultural de la comarca desde una perspectiva ligada al turismo responsable y al conocimiento del entorno.

El programa está promovido por la Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca Miajadas-Trujillo (Adicomt), uno de los grupos de acción local más activos de la provincia de Cáceres en materia de desarrollo rural, dinamización territorial y promoción turística.

Desde hace años, la entidad trabaja en proyectos relacionados con turismo sostenible, emprendimiento rural, valorización del patrimonio y aprovechamiento de recursos naturales y culturales dentro de los municipios de la comarca.

La actividad se enmarca además dentro de las estrategias vinculadas al destino turístico inteligente Miajadas-Trujillo y a distintas líneas de financiación europea orientadas al desarrollo sostenible de territorios rurales.

Adicomt y el impulso al turismo rural

Adicomt desarrolla habitualmente proyectos centrados en la conservación del patrimonio, la promoción de productos locales y la creación de experiencias turísticas ligadas al paisaje y a la identidad rural de la comarca.

La entidad forma parte de la red extremeña de grupos de acción local vinculados a programas europeos Leader y participa en iniciativas relacionadas con sostenibilidad, digitalización turística y desarrollo económico del medio rural.

Durante los últimos años, la asociación ha impulsado rutas interpretativas, jornadas gastronómicas, promoción de senderos, iniciativas culturales y acciones vinculadas al turismo de naturaleza, especialmente en pequeños municipios donde el paisaje constituye uno de los principales recursos turísticos.

Precisamente 'Primavera de Descubrimiento' surge con la intención de mostrar la diversidad ambiental y patrimonial existente en la comarca Miajadas-Trujillo, fomentando además un turismo más pausado y conectado con el territorio.

El embalse de Alcollarín y la observación de aves

La actividad prevista en Alcollarín estará centrada especialmente en la observación de aves vinculadas al entorno del embalse y a los ecosistemas acuáticos presentes en la zona.

El embalse de Alcollarín se ha convertido en uno de los espacios naturales más interesantes del entorno para la observación de fauna, especialmente aves ligadas a humedales, zonas de ribera y áreas agrícolas cercanas.

La combinación entre agua, vegetación y paisaje de dehesa favorece la presencia de distintas especies que encuentran en este entorno un importante espacio de descanso, alimentación y nidificación.

Durante la ruta, los participantes recorrerán distintos puntos interpretativos acompañados por guías especializados, que explicarán aspectos relacionados con biodiversidad, paisaje y conservación ambiental.

La propuesta incluirá además avituallamiento y una experiencia adaptada a diferentes niveles físicos, buscando combinar actividad deportiva, divulgación y disfrute del entorno natural.

Naturaleza, paisaje y experiencia

Más allá de la observación de aves o del propio recorrido, la actividad volverá a poner el foco en una forma diferente de acercarse al territorio: caminar sin prisa, detenerse en los sonidos del entorno y redescubrir paisajes que muchas veces pasan desapercibidos en la vida cotidiana.

Entre agua, dehesas y cielo abierto, el embalse de Alcollarín se convertirá durante unas horas en un pequeño refugio para quienes todavía entienden la naturaleza no solo como destino turístico, sino también como experiencia compartida y espacio para volver a mirar el paisaje con otros ojos.