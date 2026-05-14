¿Qué tradiciones de tu pueblo merecen conservarse? Ahigal ya ha empezado a recuperarlas

El municipio de Ahigal ha sido seleccionado para participar en la actividad 'Puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural Inmaterial”, una iniciativa impulsada en la provincia de Cáceres con el objetivo de proteger, investigar y transmitir tradiciones populares vinculadas a la memoria colectiva de los pueblos.

El proyecto permitirá continuar avanzando en la iniciativa 'Recuperación de la tradición folklórica de Ahigal', puesta en marcha durante el año pasado por el ayuntamiento y el grupo folklórico El J’higueral. Una propuesta centrada especialmente en la recopilación de canciones, bailes, indumentaria y elementos tradicionales ligados al patrimonio cultural del municipio.

Uno de los primeros trabajos desarrollados se ha centrado en la conocida Jota de la Manta Amarilla, considerada una de las expresiones folklóricas más representativas de Ahigal y una de las jotas tradicionales más extendidas en la penillanura norte cacereña.

Un proyecto para conservar la memoria popular

La iniciativa forma parte de un programa impulsado por la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (Aupex), junto a la Diputación Provincial de Cáceres.

El objetivo pasa por evitar que desaparezcan manifestaciones culturales transmitidas oralmente durante generaciones y que forman parte del denominado patrimonio cultural inmaterial.

Dentro de este patrimonio aparecen canciones populares, danzas, rituales festivos, gastronomía tradicional, oficios, formas de hablar o conocimientos vinculados históricamente a la vida cotidiana de los pueblos.

Desde el Ayuntamiento de Ahigal han subrayado precisamente la importancia de conservar este legado "para que pueda ser transmitido a las generaciones futuras".

La iniciativa apuesta además por un modelo de investigación participativa donde vecinos y colectivos locales pueden colaborar aportando recuerdos, fotografías, letras antiguas, recetas o testimonios relacionados con las tradiciones del municipio.

La Jota de la Manta Amarilla

El trabajo de recopilación desarrollado hasta ahora ha permitido documentar distintos aspectos relacionados con la Jota de la Manta Amarilla, uno de los bailes más emblemáticos del folklore local. Esta jota presenta en Ahigal variantes propias tanto en la danza como en las letras tradicionales conservadas en el municipio.

La documentación incluye además parte de las coplas tradicionales y referencias a los pasos del baile, divididos en distintas partes como 'La entrada', 'El paseíllo', 'La Patilla' o 'El cruce'.

También se han recuperado detalles sobre los instrumentos tradicionales utilizados históricamente en la interpretación, donde únicamente aparecían el pandero y las voces. Uno de los aspectos más destacados del proyecto es además la recuperación de la indumentaria popular utilizada en los bailes tradicionales.

Trajes, pañuelos y manteos tradicionales

El proyecto ha permitido recopilar información detallada sobre el vestuario típico masculino y femenino utilizado antiguamente en Ahigal durante celebraciones populares y actuaciones folklóricas.

En el caso de la indumentaria femenina aparecen elementos como jubón negro fino de paño, dengue de paño, manteos, pañuelos bordados, medias blancas o zapatos negros tradicionales.

La vestimenta masculina conserva igualmente referencias a chalecos de paño negro, sombreros, camisas blancas, fajas rojas y calzón bombacho.

Toda esta información forma parte de un proceso de recuperación patrimonial orientado no solo a conservar canciones o bailes, sino también la estética y la identidad visual vinculada históricamente al folklore del municipio.

El papel del grupo El J’higueral

La iniciativa cuenta con la colaboración del grupo folklórico El J’higueral, una agrupación muy vinculada desde hace años a la conservación y difusión de las tradiciones musicales de Ahigal.

El colectivo participa habitualmente en festivales, encuentros folklóricos y actividades culturales relacionadas con música y danza tradicional extremeña.

Este tipo de agrupaciones continúan desempeñando además un papel fundamental dentro del medio rural extremeño, especialmente en municipios donde muchas tradiciones han sobrevivido gracias a la transmisión oral y al trabajo de asociaciones culturales.

Aupex y la defensa del patrimonio inmaterial

Aupex lleva décadas desarrollando proyectos culturales, educativos y sociales en Extremadura a través de la red de universidades populares.

La entidad trabaja habitualmente en iniciativas relacionadas con participación ciudadana, memoria colectiva y recuperación de patrimonio inmaterial, especialmente en pequeños municipios rurales.

Durante los últimos años ha impulsado distintos programas centrados en tradición oral, folklore y conservación de saberes populares considerados esenciales dentro de la identidad cultural extremeña.

Tradiciones que todavía siguen vivas

Desde el Ayuntamiento de Ahigal han animado además a todos los vecinos que puedan aportar información relacionada con bailes, canciones, tradiciones o recetas antiguas a colaborar en el proyecto.

Muchas veces el patrimonio más importante de un pueblo no aparece en monumentos ni en archivos históricos. También permanece escondido en una jota cantada durante generaciones, en una receta heredada o en la manera en la que una comunidad aprendió a celebrar, bailar y transmitir su historia colectiva.