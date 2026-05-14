Una noche para saborear, escuchar y descubrir Valdefuentes sin salir de Cáceres

Valdefuentes convertirá este mes de mayo el Gran Teatro de Cáceres en una gran representación de su identidad cultural, gastronómica y turística. El municipio trasladará hasta la capital cacereña parte de sus tradiciones más reconocibles a través de la actividad 'Sabor a Valdefuentes' que reunirá folklore, talleres artesanales, música, exposiciones y degustaciones de productos locales.

Más de cien participantes

Álvaro Arias, alcalde del municipio, destacó que más de un centenar de personas participarán en las distintas actividades organizadas durante la jornada, entre ellas integrantes de grupos folklóricos, alumnado de la Escuela Municipal de Música, artesanos, empresas agroalimentarias y artistas locales.

Arias explicó que el objetivo pasa por "poner en valor todo lo bueno que hay en Valdefuentes", desde su patrimonio histórico hasta su gastronomía, sus paisajes y sus tradiciones populares. De esta manera, propone a los asistentes realizar "un viaje imaginario" desde el Gran Teatro hasta Valdefuentes a través de los principales rincones y símbolos del municipio.

El municipio de Valdefuentes traslada su esencia cultural y artesanal al Gran Teatro cacereño / Carlos Gil

Arias describió un recorrido que arrancaría bordeando el río Salor hasta llegar al barrio de Gurumeña, considerado el núcleo primitivo de la localidad. Desde allí, el viaje continuaría por calles históricas como Calvario o Empedrá, donde los visitantes podrían contemplar algunos de los esgrafiados más representativos del pueblo.

El alcalde hizo especial referencia a lugares emblemáticos como la Plaza del Reloj, la Plaza de la Constitución o el Palacio de los Marqueses de Valdefuentes, además del convento y su claustro, al que definió como "una de las maravillas de la comarca".

Música y gastronomía unidas

En su relato, Arias mezcló patrimonio, tradición y gastronomía, deteniéndose también en hornos tradicionales, queserías, fábricas de embutidos, bodegas y productores locales. "El olor del pan, el queso, el aceite o los vinos hará que mucha gente se quede por el camino", bromeó durante la presentación.

El alcalde destacó además distintos espacios naturales del entorno de Valdefuentes, como las rutas que atraviesan la falda de la Sierra de Montánchez o el paraje de Casillas, uno de los enclaves naturales más conocidos del municipio.

Carlos Gil

Uno de los aspectos más destacados del evento será la ambientación del propio Gran Teatro, que se llenará de flores y elementos decorativos vinculados a la primavera y a la identidad de Valdefuentes.

El alcalde anunció además nuevas actividades incorporadas recientemente al programa, como un photocall para que los asistentes puedan inmortalizar su "visita a Valdefuentes aunque sea desde Cáceres" y actuaciones musicales durante las degustaciones gastronómicas.

Turismo de interior y promoción rural

Por su parte, Óscar Mateo, director general de Turismo de la Junta de Extremadura defendió el modelo turístico desarrollado por Valdefuentes y lo calificó como "un ejemplo de cómo se debe trabajar el turismo".

Mateo subrayó la importancia de que administraciones, asociaciones, empresarios y vecinos participen conjuntamente en la promoción del territorio y recordó que el municipio lleva años impulsando iniciativas de gran repercusión vinculadas a la cultura y a la gastronomía, como la Feria Agroalimentaria.

Mateo relacionó además este tipo de acciones con la estrategia de turismo de interior impulsada por la Junta de Extremadura, orientada a que los propios extremeños descubran el patrimonio natural, cultural y paisajístico de la región.

Un ejemplo de desarrollo rural

En la misma línea, Elisabeth Martín, diputada delegada de Turismo y Juventud de la Diputación de Cáceres, destacó igualmente el papel de Valdefuentes como modelo de turismo rural ligado a pueblos pequeños con una fuerte identidad patrimonial y cultural.

Según explicó, el municipio representa el turismo que desde hace mucho tiempo impulsan desde la Institución Provincial, defendiendo además este tipo de iniciativas como herramientas para "generar actividad económica, fijar población y dinamizar el medio rural".

Martín hizo especial referencia a los esgrafiados como una de las señas de identidad más singulares de la localidad y animó a vecinos y visitantes a acercarse al evento para descubrir el patrimonio cultural y turístico del municipio.

Una experiencia para los cinco sentidos

La dinamizadora turística del Ayuntamiento de Valdefuentes, Concepción Álvarez explicó que el objetivo de la jornada pasa por "materializar" ese viaje imaginario a Valdefuentes a través de los cinco sentidos.

La actividad, que se celebrará el próximo 23 de mayo, comenzará a las 20:30 horas con la apertura de puertas y el inicio de los talleres de flores de Los Tableros y esgrafiados participativos, donde los asistentes podrán colaborar directamente en la elaboración de estas tradiciones artesanales.

A las 20:35 horas podrán visitarse las exposiciones de pintura de las artistas locales Pilar Holgado y Sara Badoy, además de una muestra de forja artesanal. Posteriormente, a las 21:00 horas, tendrá lugar el acto institucional de inauguración junto a la proyección de un vídeo promocional sobre Valdefuentes.

La programación continuará con actuaciones musicales y folklóricas, entre ellas la representación de la fiesta de Los Tableros, las actuaciones de la Escuela Municipal de Música San Agustín, la cantante Sabela Rose y el grupo de Coros y Danzas La Lonja.

La jornada finalizará a las 22:15 horas con una degustación de productos elaborados artesanalmente por empresas familiares de la localidad, entre ellos jamón, embutidos, quesos, crema de queso, vinos y bombones de higo.

Valdefuentes en el corazón de Cáceres

La cita supondrá la cuarta gran acción promocional organizada por Valdefuentes fuera del municipio tras las celebradas anteriormente en el Gran Teatro, Cánovas y el Palacio de Carvajal.

Entre folklore, flores de papel, música y aromas tradicionales, el municipio intentará convertir durante unas horas el Gran Teatro en una pequeña extensión de Valdefuentes.

Detrás de cada taller, actuación y degustación, este pueblo busca mostrar no solo su patrimonio o su gastronomía, sino también una forma de entender el turismo ligada a las experiencias, a la participación y al orgullo de identidad rural; y que "tiene en la hospitalidad de sus vecinos uno de sus mayores valores".