Un aviso ciudadano permite a la Policía Local de Trujillo intervenir un coche con tijeras de poda de 60 centímetros

La rápida llamada de una vecina permitió a la Policía Local de Trujillo identificar el pasado 7 de mayo a cuatro personas de nacionalidad extranjera que se encontraban junto a un vehículo en la localidad y que habían despertado sospechas por su presencia en la zona.

Los hechos ocurrieron durante el turno de tarde, cuando una residente alertó a los agentes sobre varias personas desconocidas que merodeaban alrededor de un vehículo. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Trujillo, que procedieron a identificar tanto a los cuatro individuos como al automóvil en el que se encontraban.

Tras comprobar la documentación personal y la del vehículo, los agentes realizaron un registro en el interior del coche. Durante la inspección localizaron dos grandes tijeras de poda, de aproximadamente 60 centímetros y llenas de grasa, cuya procedencia y utilidad no pudieron ser justificadas por los ocupantes, por lo que fueron intervenidas.

Colaboración ciudadana

Desde la Policía Local han insistido en la importancia de la colaboración ciudadana para prevenir posibles delitos y reforzar la vigilancia en zonas sensibles, especialmente en las proximidades de empresas o viviendas aisladas.

En este sentido, recomiendan a los vecinos que, ante cualquier comportamiento sospechoso o la presencia de personas merodeando en este tipo de entornos, contacten con el 112 para facilitar la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Asimismo, desde el cuerpo policial agradecieron públicamente la rápida actuación de la vecina que dio el aviso, subrayando que “la colaboración ciudadana es clave para la seguridad de todos”.