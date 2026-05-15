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El pueblo de Cáceres donde nació el amor entre Carmen Alcayde y su novio Charli, 22 años menor
La periodista del corazón ha revelado que conoció a su pareja durante un espectáculo musical en la localidad extremeña, donde él trabajaba como DJ de Alberto Gambino y ella presentaba el show
La historia de amor entre la periodista valenciana Carmen Alcayde y su actual pareja, Charli, tiene un inesperado escenario protagonista: Jaraíz de la Vera. La conocida comunicadora ha desvelado en un podcast y en varias intervenciones televisivas que fue en esta localidad cacereña donde surgió el flechazo con el joven DJ, con quien mantiene una relación marcada por una diferencia de edad de 22 años.
Según narra la pareja, ambos coincidieron en un espectáculo musical celebrado en el municipio cacereño. Charli trabajaba entonces como DJ del artista Alberto Gambino, mientras ella ejercía de presentadora del show. Entre música, focos y backstage nació una conexión que hoy sigue consolidada.
Un flechazo entre música y focos
La colaboradora televisiva ha hablado sobre esta relación en televisión y ambos han bromeado sobre la diferencia generacional. "Carmen es muy juvenil y yo soy más mayor mentalmente de lo que soy", afirma Charli, mientras ella define a su pareja con humor como un "viejoven".
Lejos de esquivar las preguntas sobre los 22 años que les separan, Alcayde responde con naturalidad, asegurando que Charli es "el amor de su momento". También deja claro que la diferencia de edad no supone ningún obstáculo para la convivencia ni para la relación con sus tres hijos, nacidos de su anterior matrimonio.
La presentadora, nacida en Valencia en 1973, alcanzó gran popularidad en televisión gracias al mítico programa Aquí hay tomate, que condujo junto a Jorge Javier Vázquez entre 2003 y 2008. Desde entonces, se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de la prensa rosa y de los realities televisivos.
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