Malpartida de Cáceres prepara una de las tardes más familiares y deportivas de sus fiestas este viernes

Malpartida de Cáceres apuesta de nuevo por el deporte base y la actividad física en familia con la celebración de una nueva edición del Duatlón Infantil de San Isidro, una actividad dirigida a niños y niñas de hasta 12 años que convertirá la Plaza de la Nora en un circuito deportivo lleno de bicicletas, carreras y ambiente festivo.

La cita tendrá lugar este viernes a partir de las 19:30 horas y forma parte de la programación organizada con motivo de las fiestas de San Isidro, patrón de la localidad.

La actividad está impulsada por el Club Atletismo Malpartida Los Barruecos junto al Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres, dos entidades que llevan años colaborando en la promoción de iniciativas deportivas vinculadas tanto al deporte popular como a las categorías infantiles.

Las inscripciones podrán realizarse el mismo viernes entre las 18:30 y las 19:00 horas en la propia Plaza de la Nora. La organización recuerda además que será obligatorio el uso de casco y que los participantes podrán competir utilizando bicicleta o triciclo.

Una actividad ya consolidada

El Duatlón Infantil se ha convertido en una de las propuestas habituales dentro de las celebraciones de San Isidro en Malpartida de Cáceres.

En ediciones anteriores, decenas de niños y niñas participaron en pruebas adaptadas a distintas edades en una actividad diseñada para fomentar hábitos saludables y acercar el deporte a los más pequeños de forma lúdica.

El formato combina pequeños recorridos de carrera a pie y circuitos en bicicleta, adaptados siempre al carácter infantil y participativo de la jornada. Este tipo de iniciativas deportivas han ganado protagonismo dentro de numerosas programaciones festivas extremeñas, especialmente en municipios donde se busca vincular ocio, convivencia y actividad física.

En el caso de Malpartida, el Duatlón Infantil se ha consolidado además como una de las actividades con mayor participación familiar dentro de las fiestas de mayo.

El papel del Club Atletismo Malpartida Los Barruecos

Detrás de buena parte de las actividades deportivas organizadas en el municipio se encuentra el Club Atletismo Malpartida Los Barruecos, una entidad muy vinculada desde hace años al fomento del atletismo popular y del deporte base en la localidad.

El club participa habitualmente en carreras populares, pruebas regionales y actividades de promoción deportiva tanto para adultos como para menores.

Además de la organización de eventos locales, la entidad mantiene una importante labor formativa y de dinamización deportiva, especialmente entre niños y jóvenes del municipio.

Su actividad se ha convertido en uno de los principales motores del atletismo popular en Malpartida de Cáceres, donde el deporte continúa teniendo una importante presencia dentro de la vida social y asociativa.

Malpartida y su apuesta por el deporte

El Duatlón Infantil forma parte de una estrategia más amplia impulsada en los últimos años desde el municipio para promover la práctica deportiva entre distintas generaciones. Malpartida de Cáceres acoge cada año numerosas iniciativas relacionadas con atletismo, ciclismo, senderismo y deporte popular.

Entre las actividades más reconocidas destacan pruebas deportivas vinculadas al entorno natural de Los Barruecos, rutas senderistas, carreras populares y eventos organizados tanto por clubes locales como por el propio ayuntamiento.

El municipio ha logrado además consolidar una programación deportiva muy ligada a la convivencia vecinal y a la utilización de espacios públicos como lugares de encuentro.

La presencia del Monumento Natural de Los Barruecos convierte también a la localidad en un entorno muy utilizado para actividades al aire libre y eventos relacionados con naturaleza y deporte.

Deporte y convivencia en las fiestas de San Isidro

Las fiestas de San Isidro continúan siendo uno de los momentos con mayor actividad social y participativa dentro de Malpartida de Cáceres. Junto a las celebraciones religiosas y festivas, el deporte mantiene un papel cada vez más importante dentro de la programación. El Duatlón Infantil busca precisamente combinar diversión, actividad física y convivencia familiar en una propuesta adaptada a todas las edades.

Entre carreras cortas, cascos de colores y ruedas recorriendo la plaza, Malpartida de Cáceres volverá a convertir una tarde de fiestas en una pequeña celebración del deporte compartido. Muchas veces el verdadero valor de actividades como esta no está en llegar primero a la meta, sino en crecer jugando, aprender a disfrutar del deporte desde pequeños y seguir haciendo de las plazas del pueblo un lugar donde las familias todavía se reúnen para vivir juntas las tradiciones y el ocio al aire libre.