Educación se compromete a mantener las plazas del colegio de Guijo de Galisteo y se pospone la movilización vecinal

Las familias del CRA El Jaral de Pozuelo de Zarzón, Villa del Campo y Guijo de Galisteo han decidido aplazar la movilización prevista para este viernes después de que la Consejería de Educación haya trasladado el compromiso de no eliminar finalmente ninguna plaza funcional en el centro rural agrupado.

La protesta, convocada bajo el lema 'La Escuela Rural NO SE TOCA', iba a recorrer durante la mañana los tres municipios para denunciar la posible reducción de plantilla docente de cara al próximo curso escolar. Sin embargo, en las últimas horas las familias han recibido nuevas comunicaciones que rebajan, al menos por ahora, la preocupación existente.

Según ha explicado una representante del Consejo Escolar a este diario, los alcaldes de las tres localidades mantuvieron conversaciones con la Consejería de Educación, desde donde se habría trasladado el compromiso de mantener las actuales plazas docentes.

“Los alcaldes hablaron con Consejería y se han comprometido a que no se va a retirar ninguna plaza funcional”, señala la portavoz de las familias, que insiste no obstante en que todavía esperan una confirmación oficial definitiva.

CRA El Jaral de Pozuelo de Zarzón. / CRA El Jaral

La situación llevó a los convocantes a suspender la movilización prevista inicialmente para este 15 de mayo y aplazarla, de manera cautelar, hasta el próximo 21 de mayo. “Como tenemos plazo hasta el día 20 y oficialmente todavía no tenemos nada seguro, la manifestación la hemos propuesto para el 21, por si acaso”, explican.

Además, las familias recibieron también una comunicación interna a través de la plataforma Rayuela. En ella, según detallan, la dirección del CRA informaba de que el inspector educativo se había puesto en contacto con el centro para trasladar la misma información: que no está prevista la retirada de ninguna plaza funcional.

Posible recorte de plantilla

El anuncio supone un alivio momentáneo para las familias de los tres municipios, que durante los últimos días habían mostrado públicamente su preocupación ante el posible recorte de profesorado en un colegio que actualmente atiende a unos 40 alumnos repartidos entre Pozuelo de Zarzón, Villa del Campo y Guijo de Galisteo.

La posible reducción afectaba especialmente a la sede de Guijo de Galisteo debido al descenso de matriculaciones previsto para el próximo curso. Las familias defendían que mantener los seis tutores actuales —dos por localidad— resulta esencial para conservar una enseñanza individualizada en aulas donde conviven varios niveles educativos.

Más allá del aspecto académico, la reivindicación había adquirido también un importante componente social y territorial. Vecinos y padres alertaban de que cualquier recorte en la escuela rural puede tener consecuencias directas sobre la fijación de población y el futuro de municipios pequeños y envejecidos del norte cacereño.

Por el momento, las familias mantienen una postura de prudencia. Aunque valoran positivamente el compromiso verbal trasladado desde la administración educativa, aseguran que permanecerán vigilantes hasta que la continuidad de todas las plazas quede confirmada oficialmente.