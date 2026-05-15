Un joven de 23 años es trasladado al hospital tras sufrir un accidente laboral en Logrosán

Un joven de 23 años ha resultado herido de carácter menos grave este viernes tras sufrir una caída de altura mientras trabajaba en la localidad cacereña de Logrosán. El accidente laboral obligó a movilizar varios recursos sanitarios y efectivos de la Guardia Civil después de que el Centro de Emergencias 112 Extremadura recibiera la llamada de aviso a primera hora de la mañana.

Según la información facilitada por el 112, el suceso tuvo lugar en torno a las 08:32 horas. La llamada alertaba de la caída de un varón durante el desarrollo de una actividad laboral en el municipio. Como consecuencia del accidente, el trabajador sufrió lesiones de consideración y tuvo que ser atendido y posteriormente trasladado a un centro hospitalario.

Amplio despliegue sanitario

Tras recibir el aviso, el Centro 112 de Extremadura activó distintos recursos de emergencia para intervenir en el lugar del accidente. Hasta la zona se desplazaron efectivos del Servicio Extremeño de Salud, entre ellos el helicóptero medicalizado H3-1, una unidad medicalizada de emergencias, personal sanitario del Centro de Salud de Obando y una ambulancia convencional.

También acudieron agentes de la Guardia Civil para colaborar en la atención del incidente y en las labores relacionadas con el operativo desplegado en el lugar del accidente laboral.

La rápida movilización de medios permitió estabilizar al trabajador antes de proceder a su traslado hospitalario. Según recoge el parte de emergencias, el joven presentaba una fractura en un miembro inferior y su estado fue calificado como grave.

El herido fue evacuado finalmente al Hospital Don Benito-Villanueva para continuar recibiendo asistencia médica especializada.

Los accidentes laborales continúan preocupando

El accidente vuelve a poner el foco sobre la siniestralidad laboral, especialmente en trabajos vinculados a actividades donde existe riesgo de caída en altura. Este tipo de accidentes continúan siendo una de las principales causas de lesiones graves dentro del ámbito laboral, tanto en el sector de la construcción como en tareas agrícolas, industriales o de mantenimiento.

La utilización de sistemas de protección colectiva, equipos de seguridad adecuados y protocolos preventivos continúa siendo clave para reducir este tipo de incidentes. Además, organismos especializados insisten en la necesidad de reforzar tanto la formación de trabajadores como la vigilancia de las condiciones de seguridad en actividades especialmente expuestas a riesgos físicos.

Intervención coordinada de los servicios de emergencia

La actuación desarrollada en Logrosán volvió a reflejar la coordinación habitual entre servicios sanitarios, emergencias y fuerzas de seguridad ante accidentes de gravedad.

El helicóptero medicalizado desplazado hasta la zona forma parte de los recursos de respuesta rápida del Servicio Extremeño de Salud para atender situaciones urgentes en municipios alejados de grandes núcleos hospitalarios. Este tipo de medios permite reducir tiempos de asistencia y traslado en casos donde las lesiones requieren atención especializada inmediata.

La intervención sanitaria se completó con la participación de personal médico de atención primaria y recursos terrestres de emergencias.

Un nuevo aviso sobre la importancia de la prevención

Aunque las causas concretas del incidente no han trascendido por el momento, el accidente vuelve a recordar la importancia de las medidas preventivas en entornos de trabajo donde cualquier caída puede tener consecuencias especialmente graves.

Detrás de cada aviso recibido por el 112 hay una familia pendiente de una llamada, compañeros esperando noticias y un nuevo recordatorio de que la seguridad laboral sigue siendo una cuestión esencial en cualquier puesto de trabajo.