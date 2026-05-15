¿Puede la perspectiva de género hacer más seguro tu trabajo? La Diputación de Cáceres abre el debate sobre los riesgos laborales que muchas veces no se ven

La Sala Malinche del Complejo Cultural San Francisco de Cáceres ha acogido este jueves el Congreso 'Género y Prevención de Riesgos Laborales'. Una iniciativa impulsada por la Diputación Provincial de Cáceres que ha reunido a cerca de doscientas personas vinculadas al ámbito de la seguridad laboral, la igualdad y la administración pública.

La jornada, organizada conjuntamente por las áreas de Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad de la Institución Provincial, ha puesto el foco en la necesidad de incorporar la perspectiva de género dentro de las políticas preventivas en los entornos de trabajo. Este es un aspecto que cada vez adquiere mayor relevancia dentro de las estrategias nacionales relacionadas con salud laboral y bienestar profesional.

La prevención laboral desde una mirada de género

Durante la apertura del congreso, Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, defendió la necesidad de abandonar los enfoques "neutros o uniformes" dentro de la prevención de riesgos laborales y adaptar las políticas preventivas a las diferentes realidades que afectan a hombres y mujeres en el ámbito profesional.

El presidente provincial insistió en que incorporar la perspectiva de género "no responde a una cuestión ideológica, sino a una necesidad técnica, ética y social", subrayando además la importancia de avanzar hacia espacios de trabajo "más seguros, más justos y también más humanos".

En esa misma línea se expresó la fiscal jefa de Cáceres, Olga Suárez, quien utilizó una comparación muy gráfica para explicar el papel de este enfoque dentro de la prevención laboral. "La perspectiva de género actúa como el líquido de revelado en fotografía, sacando a la luz aquello que no se ve a simple vista", señaló durante su intervención.

El acto inaugural contó con la participación de la directora territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Extremadura, Montserrat Martín.

El Congreso ha abordado precisamente cómo determinados riesgos laborales afectan de manera diferente a mujeres y hombres dependiendo de factores como el tipo de empleo, la distribución de tareas o las condiciones laborales presentes en sectores altamente feminizados.

Riesgos invisibles

Durante la jornada se analizaron datos relacionados con siniestralidad laboral, salud mental y riesgos psicosociales, poniendo especial atención en sectores como sanidad, educación, comercio, hostelería, limpieza o cuidados.

Según explicó la directora general de Trabajo de la Junta de Extremadura, Pilar Bueno, aunque los accidentes laborales mortales siguen afectando mayoritariamente a hombres, las mujeres presentan una mayor incidencia en riesgos relacionados con sobreesfuerzos, trastornos musculoesqueléticos, estrés laboral o accidentes "in itinere", es decir, durante los desplazamientos al trabajo.

Este tipo de factores forman parte de los denominados riesgos ergonómicos y psicosociales, una de las áreas que mayor protagonismo están adquiriendo dentro de las nuevas políticas preventivas desarrolladas tanto a nivel nacional como europeo.

El Congreso puso además sobre la mesa cuestiones relacionadas con acoso laboral, agresiones sexuales en el entorno profesional y el impacto diferencial de determinadas exposiciones ambientales sobre la salud femenina.

Mesas técnicas y experiencias reales

A lo largo de toda la jornada se desarrollaron distintas mesas de trabajo, ponencias y espacios de debate donde participaron especialistas, personal técnico y profesionales vinculados a prevención laboral e igualdad.

Entre los temas tratados aparecieron metodologías para integrar la perspectiva de género en evaluaciones de riesgos, protocolos frente a situaciones de acoso, salud mental en el trabajo y estrategias preventivas dentro de administraciones públicas y organizaciones privadas.

También se expusieron casos prácticos y experiencias reales desarrolladas por entidades especializadas en prevención laboral, mostrando ejemplos concretos de adaptación de medidas preventivas a las necesidades específicas de las plantillas.

La vicepresidenta segunda de la Diputación, Isabel Ruiz; la diputada de Igualdad, Antonia Molina; y el diputado de Gestión de Recursos Humanos, Sepei y Prevención de Riesgos Laborales, Alberto Ortega, fueron los encargados de moderar los distintos espacios del Congreso.

Una jornada alineada con las nuevas políticas preventivas

El Congreso 'Género y Prevención de Riesgos Laborales' se enmarca además dentro del IV Plan de Igualdad de la Diputación de Cáceres y coincide con la declaración de 2026 como 'Año de la Seguridad y Salud en el Trabajo' en España.

Esta iniciativa nacional busca reforzar la cultura preventiva y adaptar la normativa a nuevos desafíos relacionados con salud mental, estrés laboral, burnout y riesgos psicosociales.

Precisamente la futura reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, vigente desde 1995, contempla actualizar muchos de estos aspectos incorporando también la perspectiva de género dentro de las evaluaciones y medidas preventivas.

La Diputación de Cáceres pretende así reforzar la formación de profesionales y responsables públicos vinculados a la seguridad laboral en un contexto donde las políticas preventivas comienzan a mirar más allá de los accidentes físicos tradicionales.

Y es que detrás de muchos riesgos laborales también aparecen desigualdades, condiciones invisibles y problemas cotidianos que durante años apenas formaron parte de las evaluaciones preventivas. El Congreso celebrado en Cáceres ha querido precisamente abrir esa reflexión desde una mirada más amplia sobre salud, trabajo e igualdad.