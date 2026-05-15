Procesiones, verbena y convivencia: así es la gran romería de mayo de Castañar de Ibor

Castañar de Ibor celebra este sábado una de las citas más importantes de su calendario tradicional y religioso con la romería del Santísimo Cristo de la Avellaneda, una festividad profundamente ligada a la identidad del municipio y al sentimiento popular de varias generaciones de vecinos.

La celebración volverá a reunir procesiones, música, actos religiosos y convivencia popular en torno a la ermita de La Avellaneda, situada en uno de los parajes más representativos del entorno de Los Ibores.

Una devoción muy vinculada al municipio

La devoción al Santísimo Cristo de la Avellaneda forma parte desde hace siglos de la tradición religiosa de Castañar de Ibor. La ermita situada en La Avellaneda ha sido históricamente uno de los lugares de referencia espiritual y festiva para numerosos vecinos de la comarca, especialmente en torno a las celebraciones de mayo.

El entorno natural donde se ubica el santuario, rodeado de monte mediterráneo, olivares y paisaje serrano, refuerza además el carácter simbólico y tradicional de una romería muy ligada al territorio.

Las romerías continúan ocupando un papel muy importante dentro de la cultura popular extremeña, especialmente en municipios rurales donde religión, convivencia y tradición permanecen todavía profundamente unidas.

En el caso de Castañar de Ibor, la romería del Cristo de la Avellaneda conserva además un marcado componente emocional y familiar, ya que muchas personas vinculadas al municipio regresan expresamente durante estas fechas para participar en la celebración.

Una jornada entre procesiones, música y convivencia

La programación comenzará este sábado a las once de la mañana, con la salida desde la iglesia de Castañar de Ibor hacia La Avellaneda. El Cristo irá acompañado durante el recorrido por los quintos de este año y por todas las personas que deseen sumarse a la procesión, una de las imágenes más representativas de la romería.

A la llegada a La Avellaneda, la imagen será recibida por la Banda Municipal de Castañar, que acompañará posteriormente la procesión hasta la iglesia. A las 12:00 horas se celebrará la misa en honor al Santísimo Cristo de la Avellaneda, una ceremonia que estará amenizada por el coro de Castañar.

Tras los actos religiosos continuará el ambiente festivo con la actuación de la charanga Los Molineros, encargada de poner música a buena parte de la jornada.

La programación seguirá además en la nave de los quintos, donde vecinos y asistentes podrán disfrutar de música, aperitivos y convivencia popular durante buena parte del día. Ya por la tarde, a las 17:00 horas, comenzará la verbena amenizada por el músico Antonio Zalea.

Finalmente, a las 20:00 horas tendrá lugar el regreso del Cristo hasta Castañar de Ibor, cerrando así una de las jornadas más esperadas del año en la localidad.

Los quintos y el relevo generacional

Uno de los elementos más característicos de esta romería continúa siendo la participación de los quintos, muy vinculados históricamente a las celebraciones populares de numerosos pueblos extremeños.

En Castañar de Ibor, los quintos mantienen todavía una importante presencia dentro de las fiestas tradicionales, participando activamente en la organización y en buena parte de los actos festivos.

La romería del Cristo de la Avellaneda se convierte así también en un espacio de encuentro entre generaciones donde continúan transmitiéndose costumbres y formas de convivencia muy ligadas a la vida rural.

Tradición en el corazón de Los Ibores

La celebración mantiene además un importante valor cultural y patrimonial dentro de la comarca de Los Ibores, un territorio donde las romerías siguen formando parte esencial del calendario festivo.

El paisaje que rodea La Avellaneda, marcado por sierras, olivares y vegetación mediterránea, convierte además esta cita en una de las romerías con mayor atractivo natural del entorno.

Entre caminos de tierra, charangas y encuentros bajo la sombra de La Avellaneda, Castañar de Ibor volverá a detener durante unas horas el ritmo cotidiano para mirar de nuevo hacia una de sus tradiciones más queridas.

Porque en romerías como esta no solo se acompaña a una imagen religiosa: también se acompañan recuerdos, historias familiares y esa necesidad tan propia de los pueblos de seguir reuniéndose alrededor de aquello que les une generación tras generación.