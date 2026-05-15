Sumérgete en la tradición extremeña entre pasacalles, jotas y tamboriles este finde semana en Collado de la Vera

La música tradicional sonará con fuerza este fin de semana en Collado de la Vera con la celebración de un nuevo Encuentro de Tamborileros, una cita dedicada a uno de los instrumentos más representativos del folklore extremeño y de buena parte del oeste peninsular. La programación, impulsada por el Ayuntamiento de Collado de la Vera con la colaboración de la Asociación de Tamborileros de Collado de la Vera, combinará talleres, actuaciones, pasacalles, gastronomía popular y actividades vinculadas a la cultura tradicional.

El encuentro convertirá distintos espacios del municipio en escenario de convivencia alrededor de la flauta y el tamboril, instrumentos profundamente ligados a las fiestas populares, romerías y celebraciones tradicionales de Extremadura.

La figura del tamborilero continúa ocupando además un papel muy importante dentro de la identidad cultural verata, donde durante generaciones estos músicos acompañaron bailes, procesiones, bodas, rondas y celebraciones populares.

Una tradición muy arraigada en La Vera

El tamborilero forma parte desde hace siglos de una de las imágenes más reconocibles del folklore extremeño. La combinación de la flauta de tres agujeros y el tamboril permitió históricamente que una sola persona interpretara melodías y percusión al mismo tiempo, convirtiéndose en protagonista de fiestas y celebraciones rurales.

En comarcas como La Vera, el Valle del Jerte, Las Hurdes o Sierra de Gata, esta tradición ha permanecido viva gracias a la transmisión oral y al trabajo desarrollado por asociaciones culturales y agrupaciones folklóricas.

La propia comarca verata mantiene una importante relación con la música tradicional y con los bailes populares vinculados a jotas, rondeñas y piezas festivas interpretadas históricamente por tamborileros.

Durante los últimos años, distintos municipios extremeños han impulsado encuentros y actividades orientadas a conservar este patrimonio musical considerado uno de los grandes símbolos del folklore regional.

Talleres, gastronomía y música tradicional

La programación arranca este viernes a las 19:00 horas con un taller de panderetas impartido por Lumi Pevi. La actividad se desarrollará en el Hogar de Mayores y estará dirigida a todas aquellas personas interesadas en conocer instrumentos tradicionales vinculados al folklore popular.

El núcleo principal del encuentro llegará el sábado con una intensa jornada de actividades tradicionales. A las 11:00 horas comenzará una demostración de dulces típicos, seguida por un taller de cestería de castaño para adultos que empezará media hora más tarde, impartido por la artesana Margarita González.

La programación continuará a las 13:00 horas con un aperitivo amenizado por música tradicional y, posteriormente, a las 14:30 horas, se celebrará una comida popular acompañada por flauta y tamboril.

Ya por la tarde, a las 16:30 horas, tendrá lugar un taller de castañuelas impartido por Verónica Santamaría. A las 17:00 horas arrancarán los tradicionales bailes regionales y media hora después, comenzará el popular "A bailar la botella".

Pasacalles y actuaciones

Uno de los momentos más esperados llegará a las 18:30 horas con el pasacalles por las calles del municipio al ritmo de flauta y tamboril. La actividad contará con la participación de María Fraile y Javier Calderero, dos músicos vinculados a la música tradicional.

La jornada continuará a las 20:00 horas con una actuación del grupo Cantueso, formación relacionada con la recuperación y difusión del folklore popular extremeño.

Posteriormente, a las 20:30 horas, se desarrollará la tradicional rifa de una pandereta y un pañuelo de sandía, además de una paleta, acompañada de la actuación de Mamen Martín, más conocida como Artesa Entre Cuerdas y Trazos.

La labor de la Asociación de Tamborileros

La Asociación de Tamborileros de Collado de la Vera desempeña desde hace años un importante papel en la conservación de la música tradicional del municipio. Este tipo de colectivos se han convertido en piezas fundamentales para mantener vivas melodías, bailes e instrumentos que durante generaciones formaron parte de la vida cotidiana en los pueblos extremeños.

Además de encuentros y actuaciones, muchas asociaciones trabajan también en la enseñanza de instrumentos tradicionales a personas jóvenes, evitando así la desaparición de repertorios y conocimientos transmitidos oralmente durante siglos.

Folklore que sigue sonando generación tras generación

Entre redobles, jotas y pasacalles, Collado de la Vera volverá a demostrar que la música tradicional sigue muy lejos de convertirse en una pieza de museo. Durante dos días, las calles del municipio se llenarán de sonidos que durante siglos acompañaron fiestas, romerías y encuentros vecinales en buena parte del mundo rural extremeño.

Y es precisamente en esa mezcla de convivencia, aprendizaje y memoria compartida, donde el Encuentro de Tamborileros encuentra su verdadero valor: mantener vivo un patrimonio que todavía continúa latiendo al ritmo de la flauta y el tamboril.