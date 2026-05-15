Feria ganadera
Torremocha rinde homenaje a sus raíces ganaderas con una gran feria que incluye desfile de carrozas
El municipio extremeño acogerá del 21 al 24 de mayo la segunda edición de esta feria que busca poner en valor la ganadería y las tradiciones rurales
Torremocha volverá a convertirse del 21 al 24 de mayo en escaparate del mundo rural y ganadero con la celebración de la II Exposición y Venta de Ganado de Mayo, una cita que el pasado año recuperó una tradición histórica del municipio tras más de dos décadas sin celebrarse.
La feria reunirá alrededor de 80 cabezas de ganado bovino y equino y nace con el objetivo de poner en valor el papel de la ganadería en la economía local, así como reivindicar las tradiciones ligadas al medio rural extremeño.
La implicación vecinal volverá a ser uno de los pilares del evento. Entre las numerosas colaboraciones destaca la participación del grupo de mujeres del Taller de Estimulación Cognitiva, que ha elaborado flores artesanales para decorar el recinto ferial y contribuir al ambiente festivo de la localidad.
La programación arrancará el jueves 21 de mayo con la entrada del ganado en el recinto, aunque el grueso de actividades se desarrollará durante el viernes y el sábado.
Tradición, gastronomía y música
La inauguración oficial tendrá lugar el viernes 22. Durante la jornada se celebrará también la presentación del proyecto 'Trashumant-ESS', impulsado por la empresa Wazo, junto a la intervención del trashumante torremochano José Morgado Galet.
El recinto ferial acogerá además distintas actividades relacionadas con la cultura popular y las tradiciones locales, como la exposición de ganado, una masterclass gratuita de sevillanas, concursos gastronómicos de tortilla y gazpacho o la recuperación de la tradicional carrera de cintas.
La jornada continuará con una actuación flamenca y culminará por la noche con el concierto gratuito del grupo tributo MeCamelas, dedicado a las canciones de Camela, además de una sesión musical a cargo del DJ Miguel Saavedra.
El desfile de carrozas volverá a llenar de ambiente la Plaza Mayor
Uno de los momentos más esperados llegará el sábado con el tradicional desfile de carrozas, que volverá a llenar de color y ambiente festivo la plaza Mayor a partir de las 19.00 horas.
Las carrozas participantes competirán por premios de hasta 500 euros y, tras el desfile, la celebración continuará con una verbena popular amenizada por la orquesta Evanix.
El domingo se pondrá el broche final a la programación con un concurso de sevillanas en distintas categorías, cerrando así un fin de semana en el que Torremocha volverá a rendir homenaje a sus raíces ganaderas, culturales y festivas.
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