Alcaldesas de toda España sitúan la cultura feminista en el centro de la agenda pública

La cultura también puede ser una forma de hacer política. Y, sobre todo, una herramienta para transformar la realidad desde las instituciones. Esa ha sido una de las ideas centrales del III Encuentro de Alcaldesas "Cultura feminista, feminismo en la cultura. Las alcaldesas hablan", celebrado en A Coruña y en el que ha participado la vicepresidenta primera de la Diputación Provincial de Cáceres, Esther Gutiérrez.

La cita, organizada por el Concello da Coruña, ha reunido a regidoras y responsables institucionales de distintas ciudades españolas en una jornada concebida como espacio de reflexión, diálogo e intercambio de experiencias. Sobre la mesa han estado el liderazgo femenino, las políticas públicas de igualdad y la necesidad de seguir tejiendo alianzas entre mujeres que ocupan responsabilidades de gobierno.

Feminismo, cultura y economía

Esther Gutiérrez ha intervenido en la mesa redonda "Conversatorio sobre feminismo, cultura y economía", junto a otras representantes institucionales y profesionales del ámbito cultural. En ese foro se han compartido experiencias sobre el papel que deben desempeñar las administraciones públicas en la construcción de una sociedad más igualitaria.

El encuentro ha puesto el foco en la cultura como eje de las políticas públicas y como palanca de transformación social. No solo desde la programación cultural o la creación artística, sino también desde su capacidad para abrir debates, visibilizar desigualdades y generar referentes.

Durante la jornada se han abordado además cuestiones vinculadas a la economía, la igualdad y la lucha contra la violencia machista, con la idea de mantener este desafío en el centro de la agenda política y no relegarlo a un plano secundario.

Redes entre mujeres líderes

La vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres ha destacado la importancia de generar espacios de encuentro y cooperación entre mujeres líderes para seguir avanzando en igualdad. En este sentido, la cita ha servido también para fortalecer redes de apoyo institucional y compartir estrategias desde distintos territorios.

El III Encuentro de Alcaldesas ha reivindicado así el papel de las mujeres al frente de las instituciones y la necesidad de que las políticas feministas impregnen de forma transversal la acción pública. Una mirada que, según se ha defendido durante la jornada, debe estar presente en la cultura, en la economía y en todas las decisiones que afectan a la vida cotidiana de la ciudadanía.