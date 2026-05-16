La Diputación de Cáceres quiere que tu pueblo sea más accesible: estas son las ayudas que ya se pueden solicitar

La Diputación de Cáceres ha puesto en marcha un nuevo Plan Provincial de Accesibilidad Universal destinado a municipios de menos de 20.000 habitantes y entidades locales menores con el objetivo de seguir avanzando en la eliminación de barreras físicas, cognitivas, sensoriales y de comunicación en espacios públicos y servicios municipales.

La convocatoria, publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia, contará con un presupuesto global de 500.000 euros y permitirá financiar actuaciones relacionadas con accesibilidad en edificios públicos, zonas de baño, parques, documentación municipal y servicios de atención ciudadana.

Accesibilidad como derecho básico

La propia convocatoria define la accesibilidad universal como "una condición básica para el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad" y como un elemento imprescindible para garantizar autonomía personal, inclusión social y participación en igualdad de condiciones.

El objetivo del plan pasa por facilitar actuaciones que permitan adaptar entornos municipales a las necesidades de personas con discapacidad física, sensorial o cognitiva, especialmente en pequeños municipios donde muchas veces las limitaciones presupuestarias dificultan este tipo de inversiones.

La Diputación de Cáceres lleva años incorporando la accesibilidad como una de las líneas estratégicas dentro de sus políticas sociales y de igualdad territorial, especialmente en el ámbito rural.

Qué actuaciones podrán financiarse

Las ayudas permitirán financiar tanto gastos de inversión como actuaciones corrientes relacionadas con accesibilidad universal.

Dentro de la accesibilidad cognitiva, podrán subvencionarse actuaciones como la adecuación de edificios y espacios públicos mediante señalética adaptada y pictogramas homologados conforme a la norma ISO 9186. Estas actuaciones podrán desarrollarse en ayuntamientos, casas de cultura, consultorios médicos, centros educativos, residencias, plazas o parques públicos.

Además, también se contemplan ayudas para adaptar documentos municipales a lectura fácil, elaborar guías accesibles para trámites administrativos y facilitar publicaciones comprensibles para personas con dificultades cognitivas.

En el ámbito de la accesibilidad física, la convocatoria incluye elementos como cabinas de aseo portátiles accesibles, equipamientos adaptados para personas ostomizadas, grúas hidráulicas para piscinas, sillas y productos de apoyo para zonas de baño, bancos accesibles, mesas adaptadas y juegos infantiles inclusivos.

La línea de accesibilidad sensorial contempla igualmente la instalación de bucles de inducción magnética para personas con discapacidad auditiva y servicios de interpretación en lengua de signos.

Trabajo conjunto con asociaciones

La Diputación viene manteniendo además distintas líneas de colaboración con entidades sociales y asociaciones vinculadas al ámbito de la discapacidad y la accesibilidad.

Uno de los encuentros más recientes tuvo lugar con la Federación Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas (Fexas), dentro de la estrategia provincial orientada a mejorar la accesibilidad comunicativa y sensorial en la provincia.

Durante aquella reunión, responsables provinciales y representantes de la federación analizaron distintas necesidades relacionadas con la eliminación de barreras de comunicación para personas sordas, así como medidas destinadas a mejorar la accesibilidad en actividades culturales, atención administrativa y eventos públicos.

El compromiso de la Diputación de Cáceres con las personas sordas se consolida con nuevas iniciativas / Cedida a El Periódico Extremadura

La Institución Provincial ha venido impulsando durante los últimos años distintas iniciativas vinculadas a interpretación en lengua de signos, adaptación de contenidos y sensibilización institucional en materia de accesibilidad universal.

La colaboración con asociaciones especializadas se ha convertido además en una de las principales herramientas utilizadas por la Diputación para detectar necesidades reales en el territorio rural y adaptar las políticas públicas a distintos perfiles de discapacidad.

Accesibilidad en el medio rural

Uno de los principales objetivos del nuevo plan provincial pasa precisamente por evitar que las diferencias entre entornos urbanos y rurales condicionen el acceso a servicios básicos y espacios públicos.

En numerosos municipios pequeños, las barreras arquitectónicas o de comunicación siguen dificultando el acceso normalizado a edificios municipales, instalaciones deportivas, centros culturales o actividades públicas.

La Diputación de Cáceres defiende además que la accesibilidad universal no debe entenderse únicamente como una cuestión técnica, sino también como una herramienta para reforzar igualdad, autonomía y participación social en pueblos donde buena parte de la población presenta además un progresivo envejecimiento.

Durante los últimos años, distintas administraciones han ido incorporando criterios de accesibilidad en proyectos de urbanismo, movilidad, cultura y atención ciudadana, especialmente tras la entrada en vigor de normativas nacionales y europeas relacionadas con inclusión y derechos de las personas con discapacidad.

Una provincia más accesible

La nueva convocatoria busca así continuar ampliando actuaciones que permitan adaptar espacios públicos y servicios municipales a las necesidades reales de la ciudadanía. Las entidades locales interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 12 de junio a través de la sede electrónica de la institución provincial.

Detrás de cada pictograma, cada rampa adaptada o cada intérprete de lengua de signos también existe una idea mucho más amplia: conseguir que cualquier persona pueda participar en la vida cotidiana de su municipio en igualdad de condiciones, independientemente de sus capacidades o dificultades.