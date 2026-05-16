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Un hombre resulta herido grave tras salirse de la vía con su vehículo en Ibahernando

El suceso se ha producido este pasado viernes en torno a las 19.10 horas

Hospital Universitario de Cáceres.

Hospital Universitario de Cáceres.

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Un varón, de 46 años, ha resultado herido grave tras salirse de la vía con su vehículo en la localidad cacereña de Ibahernando.

Según ha informado el 112 Extremadura en un comunicado, la llamada alertando del suceso se ha producido este pasado viernes en torno a las 19.10 horas y en ella, se alertaba de un accidente en la salida de Ibahernando hacia Ruanes.

Hasta el lugar se han desplazado un helicóptero sanitario de Cáceres, efectivos del punto de atención continuada de Trujillo y una ambulancia. También se han acercado patrullas de servicio de la Guardia Civil

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El hombre ha resultado herido de carácter grave con politraumatismos y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Cáceres.

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