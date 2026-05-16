Monfragüe camina al paso del rebaño para no perder su memoria pastoril en Cáceres

La Reserva de la Biosfera de Monfragüe ha vuelto a escuchar este fin de semana el paso lento del rebaño, el sonido antiguo de los cencerros y el pulso de una cultura que durante siglos ha marcado el paisaje, la economía y la vida de muchos pueblos. La Ruta de la Trashumancia ha recorrido estos días distintos puntos del territorio con un objetivo que va más allá del senderismo: poner en valor el patrimonio pastoril, reforzar la identidad comarcal y recordar que la memoria rural también forma parte del futuro de Monfragüe.

La actividad, organizada por la Diputación Provincial de Cáceres en el marco del Plan Territorial de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, ha reunido a senderistas, pastores, vecinos y visitantes en torno a una tradición reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La propuesta ha permitido acercarse a la trashumancia no como una imagen del pasado, sino como una práctica cargada de valor ecológico, cultural y social.

De Jaraicejo al río Almonte

La ruta ha comenzado este viernes 15 de mayo en el Centro Cultural "El Silo" de Jaraicejo, donde se ha recibido a los participantes antes de iniciar una marcha a pie hacia el río Almonte. Durante el recorrido, personal técnico especializado ha interpretado la actividad y ha explicado el significado de la trashumancia, su papel en la conservación del territorio y su relación con los pastizales, los caminos históricos y la biodiversidad.

La jornada ha incluido también uno de los momentos más simbólicos del programa: el encuentro entre los senderistas, los pastores y el rebaño. A partir de ahí, los participantes han podido asistir a una demostración de esquileo y lavado de lana, dos oficios vinculados a una forma de vida que ha dejado una huella profunda en el paisaje extremeño.

Oficios, lana y comida popular

Este sábado 16 de mayo, la ruta ha continuado en dirección a Ventilla Vieja con un recorrido de unos nueve kilómetros. El rebaño ha vuelto a marcar el ritmo de la marcha en una jornada en la que se han desarrollado distintos talleres relacionados con la cultura pastoril, entre ellos la elaboración de gazpacho pastoril y actividades vinculadas a la transformación de la lana.

La gastronomía tradicional también ha formado parte del programa. Las personas asistentes han compartido una comida popular en el entorno del Puerto de Miravete, con gazpacho y cocido tradicional, antes de continuar el camino hacia Casas de Miravete. Allí está previsto el encierro del rebaño en el corral del descansadero, otro de los elementos que conecta la actividad con los usos históricos del territorio.

La clausura se celebrará a las 20.00 horas en Casas de Miravete e incluirá un reconocimiento al pastor trashumante Francisco Morgado, la actuación del cantautor local Miguel Ángel Gómez Naharro y una degustación de migas extremeñas.

Un año simbólico para los pastores

La edición de este año tiene además un significado especial, ya que Naciones Unidas ha declarado 2026 como Año Internacional de los Pastizales y los Pastores. Esa designación ha reforzado el sentido de una actividad que busca conservar y difundir el patrimonio material e inmaterial ligado a la trashumancia en Monfragüe.

En un tiempo en el que muchos territorios rurales intentan encontrar nuevas formas de mirar hacia adelante sin perder sus raíces, la Ruta de la Trashumancia ha convertido el camino en una reivindicación tranquila. Monfragüe ha vuelto a caminar detrás del rebaño para recordar que la identidad de una comarca también se construye con memoria, oficio y paisaje.