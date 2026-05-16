La primavera suena a voces corales en Logrosán: Una de las principales citas musicales del municipio se celebra este sábado

La música coral volverá a convertirse este fin de semana en protagonista de la Semana Cultural de Logrosán con la celebración del tradicional Concierto de Primavera de la Coral Manuel Palacios, una de las citas musicales más reconocidas dentro de la programación cultural del municipio.

La actuación tendrá lugar en la Casa de Cultura de Logrosán y estará dirigida por Juan Francisco Mateos, actual responsable musical de la agrupación.

El concierto forma parte de las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Logrosán dentro de la Semana Cultural de este año, una programación que durante varios días ha reunido exposiciones, talleres, actividades familiares, mercado artesanal y distintas propuestas artísticas.

Agrupación muy ligada a la vida cultural de Logrosán

La Coral Manuel Palacios se ha convertido con el paso de los años en una de las agrupaciones culturales más representativas de Logrosán.

La formación mantiene una intensa actividad musical vinculada tanto a conciertos como a celebraciones religiosas, encuentros corales y actividades culturales desarrolladas dentro y fuera del municipio.

Su presencia se ha vuelto habitual en fechas señaladas del calendario local, especialmente en Navidad, Semana Santa y conciertos temáticos organizados a lo largo del año.

La agrupación toma su nombre de Manuel Palacios, figura muy vinculada históricamente a la música y a la actividad cultural del municipio.

A lo largo de los años, la coral ha ido consolidando además un importante papel como espacio de convivencia y participación vecinal, reuniendo a integrantes de distintas generaciones unidos por la afición a la música coral.

El Concierto de Primavera, una tradición

El Concierto de Primavera se ha convertido a su vez en una de las actividades más reconocibles de la programación cultural de Logrosán. La coral lleva años celebrando este recital coincidiendo con la llegada de la primavera y con el desarrollo de la Semana Cultural organizada por el ayuntamiento.

En anteriores ediciones, estos conciertos han reunido repertorios muy variados que combinan música popular, habaneras, piezas tradicionales, composiciones corales contemporáneas y adaptaciones de canciones conocidas.

Juan Francisco Mateos al frente de la dirección

El concierto volverá a estar dirigido por Juan Francisco Mateos, responsable musical de la coral y una de las figuras vinculadas al trabajo artístico desarrollado por la agrupación durante los últimos años.

La dirección coral exige un importante trabajo de coordinación musical, ensayos y preparación de repertorios, especialmente en agrupaciones amateurs donde buena parte de la actividad se sostiene gracias al compromiso cultural y personal de sus integrantes.

La Coral Manuel Palacios mantiene además una dinámica constante de ensayos y participación en eventos culturales de la comarca, consolidándose como uno de los colectivos musicales más activos de Logrosán.

La Semana Cultural como punto de encuentro

El concierto, que tendrá lugar este sábado a las 21:30 horas, servirá además como uno de los actos de cierre de la Semana Cultural de Logrosán, una programación que cada año busca acercar distintas disciplinas artísticas y culturales a vecinos de todas las edades.

La implicación de asociaciones culturales, agrupaciones musicales y colectivos vecinales continúa siendo además una de las claves del desarrollo de este tipo de iniciativas en el entorno rural.

La música coral sigue viva en los pueblos

Más allá del propio concierto, actuaciones como esta reflejan también la continuidad de la tradición coral en numerosos municipios extremeños. Lejos de desaparecer, muchas agrupaciones mantienen todavía una intensa actividad gracias al compromiso de vecinos que siguen encontrando en la música un espacio de encuentro y participación colectiva.

La Casa de Cultura de Logrosán volverá así a llenarse de voces, armonías y repertorios compartidos en una noche donde la primavera sonará nuevamente a coral.

En pueblos como Logrosán, la música continúa siendo mucho más que un espectáculo: también forma parte de la memoria colectiva, de las celebraciones compartidas y de esa forma tranquila de mantener viva la cultura generación tras generación.