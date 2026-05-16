Vive una de las romerías más queridas de Sierra de Gata este fin de semana en Hoyos

El municipio de Hoyos celebrará este fin de semana una nueva edición de la Romería del Carrascal, una de las celebraciones populares y religiosas más arraigadas de Sierra de Gata. Durante estos días, vecinos y visitantes volverán a acompañar a la Virgen del Buen Varón en una romería donde tradición, convivencia y devoción continúan formando parte de la identidad colectiva del municipio.

La programación combinará actos religiosos, encuentros populares, música, actividades infantiles y el tradicional traslado de la imagen hasta el paraje del Carrascal, uno de los espacios más vinculados históricamente a esta festividad.

La romería mantiene además un importante carácter comarcal y reúne cada año a numerosas familias y grupos de amigos que participan tanto en el recorrido como en las actividades organizadas durante el fin de semana.

Una de las romerías más conocidas de Sierra de Gata

La Romería del Carrascal forma parte desde hace décadas de las celebraciones más representativas de Hoyos y de la vida festiva serragatina. La fiesta gira en torno a la devoción a la Virgen del Buen Varón, una advocación profundamente ligada al municipio y a su entorno rural.

El paraje del Carrascal, donde se desarrolla buena parte de la celebración, continúa siendo uno de los espacios de encuentro más importantes durante estas fechas. Allí se reúnen romeros, caballistas, peñas y familias en una jornada marcada por la convivencia popular y la tradición.

Las romerías mantienen todavía hoy una enorme presencia en numerosos municipios extremeños, especialmente en entornos rurales donde religión, naturaleza y vida social siguen apareciendo estrechamente unidas.

En el caso de Sierra de Gata, este tipo de celebraciones conservan además una importante participación vecinal y una fuerte conexión con las costumbres tradicionales de la comarca.

Tractores, caballos y caminata

La programación arrancará este sábado a las diez de la mañana con la preparación de tractores en la Plaza Gabriel y Galán, uno de los momentos previos más característicos de la romería.

Posteriormente, a las 15:00 horas, tendrá lugar la salida de la Virgen del Buen Varón desde la iglesia en dirección al Carrascal. El recorrido contará con las tradicionales paradas en Perales del Puerto y La Moheda, dos puntos habituales dentro del trayecto romero.

El traslado de la imagen constituye uno de los momentos más simbólicos de la celebración y reúne cada año a numerosos vecinos que acompañan a la Virgen durante el camino entre música, caballos y vehículos decorados para la ocasión.

La presencia de tractores y remolques adaptados forma parte además de una de las imágenes más reconocibles de muchas romerías extremeñas, donde los grupos de amigos y familias convierten el trayecto en una auténtica jornada de convivencia.

Convivencia popular en el Carrascal

La llegada al recinto romero dará paso a distintas actividades organizadas durante la tarde y la noche del sábado. A las 18:00 horas aproximadamente se celebrará una gran "gravera" con pincho para todos los romeros organizada por el Ayuntamiento y la Asociación Hípica Los Cucos.

Ya a las 21:30 horas comenzará la tradicional cena de convivencia de los romeros en el Carrascal, organizada igualmente por la Asociación Hípica Los Cucos, colectivo que participa activamente en el desarrollo de la romería y en distintas actividades ecuestres vinculadas al municipio.

Durante toda la celebración habrá además sesión de dj e hinchables para niños, reforzando el carácter familiar y festivo de una romería donde participan personas de distintas generaciones.

Domingo de misa y regreso de la Virgen

La programación se retomará el domingo a las 13:00 horas con la santa misa en honor a la Virgen del Buen Varón, uno de los actos religiosos centrales de la romería.

La jornada finalizará con el regreso de la imagen al municipio. La llegada de la Virgen a la iglesia está prevista aproximadamente a las 21:00 horas, poniendo así cierre a un fin de semana profundamente ligado a la tradición popular de Hoyos.

Las entradas y salidas de la imagen continúan siendo algunos de los momentos más emotivos para muchos vecinos, especialmente para quienes mantienen una vinculación familiar y religiosa con esta celebración desde hace generaciones.

Tradición serragatina entre devoción y encuentro

La Romería del Carrascal volverá así a convertir a Hoyos en uno de los principales puntos de encuentro festivo de Sierra de Gata durante el mes de mayo. Durante dos días, caminos, remolques y senderos del entorno del Carrascal volverán a llenarse de música, encuentros y estampas que forman parte de la vida de Hoyos desde hace generaciones.

Una romería donde el verdadero valor no solo está en llegar al paraje junto a la Virgen del Buen Varón, sino también en todo lo que ocurre durante el camino: las conversaciones compartidas, las familias reunidas y esa manera tan propia de Sierra de Gata de seguir celebrando sus tradiciones al aire libre.