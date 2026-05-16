Descubre Sierra de Gata sobre ruedas con una ruta gratuita entre montañas y caminos históricos

La bicicleta de montaña volverá a tomar este fin de semana algunos de los paisajes más reconocibles de Sierra de Gata con la celebración de una nueva edición de la Quedada Serragatina Épica, una cita organizada en Cilleros que reunirá a aficionados al ciclismo y amantes de la naturaleza en una jornada marcada por el deporte, la convivencia y los caminos históricos del norte cacereño.

El recorrido contará con aproximadamente 50 kilómetros y cerca de 1.000 metros de desnivel acumulado, atravesando distintos parajes serragatinos muy vinculados habitualmente al ciclismo de montaña y a las rutas tradicionales de la comarca.

La participación será gratuita, aunque requerirá inscripción previa, e incluirá duchas, avituallamientos y comida final para los participantes.

Una cita nacida del ciclismo y del paisaje de Sierra de Gata

La Quedada Serragatina Épica surge vinculada al trabajo desarrollado desde hace años por el Club de Ciclismo de Cilleros, una de las asociaciones deportivas más activas de Sierra de Gata en la organización de rutas y eventos de bicicleta de montaña.

Se trata de una marcha BTT que el club lleva organizando desde hace más de una década y que se ha convertido en una de las pruebas cicloturistas más reconocidas del norte de Extremadura. El objetivo siempre ha sido combinar deporte, paisaje y promoción del territorio a través de recorridos que atraviesan caminos históricos, calzadas tradicionales y algunos de los enclaves más emblemáticos de la comarca.

Con el paso de los años, la Serragatina Épica ha terminado consolidándose como una de las grandes citas del calendario BTT extremeño, con recorridos que suelen incluir lugares como Trevejo, las laderas del Jálama o antiguos caminos de piedra utilizados históricamente entre pueblos fronterizos. Incluso la Federación Extremeña de Ciclismo mantiene la prueba dentro de su calendario oficial de cicloturismo.

La quedada mantiene precisamente esa filosofía más cercana y no competitiva, apostando por una experiencia deportiva centrada en disfrutar del entorno serrano y compartir ruta entre aficionados.

El éxito de la edición anterior

La convocatoria del pasado año dejó además una importante participación y una notable repercusión dentro del ciclismo regional. La última edición de la Serragatina reunió a cerca de setenta inscritos, además de acompañantes, senderistas y voluntarios que participaron en la organización de la jornada.

La organización destacó especialmente el ambiente de convivencia vivido durante toda la prueba, así como la respuesta de corredores llegados desde distintos puntos de Extremadura y zonas próximas de Portugal y Castilla y León.

Uno de los elementos más valorados volvió a ser precisamente el recorrido, muy ligado al paisaje de Sierra de Gata y a algunos de sus enclaves más conocidos. La subida hasta el entorno del castillo de Trevejo continúa siendo uno de los grandes símbolos de la prueba y uno de los tramos más fotografiados por los participantes.

Durante los últimos años, el evento también ha ido creciendo en repercusión gracias a la difusión realizada por medios especializados, redes sociales y plataformas deportivas relacionadas con el ciclismo de montaña.

Deporte, turismo y promoción rural

Más allá del aspecto deportivo, la Quedada Serragatina Épica se ha convertido también en una herramienta de promoción turística para Cilleros y para buena parte de Sierra de Gata.

La combinación entre patrimonio, naturaleza y deporte permite mostrar algunos de los paisajes más representativos de la comarca a través de una actividad que atrae cada vez a más visitantes interesados en el cicloturismo y las experiencias ligadas al medio rural.

El propio recorrido atraviesa caminos rodeados de dehesas, zonas de montaña, antiguos pasos empedrados y áreas muy vinculadas históricamente a la vida tradicional serragatina.

Además, la prueba mantiene un fuerte componente vecinal gracias a la implicación de voluntarios, colaboradores y asociaciones locales que participan cada año en la organización.

Una mañana para pedalear entre castillos y montañas

La jornada arrancará este domingo a las 9:00 horas desde el Pabellón Deportivo de Cilleros. La inscripción incluirá avituallamientos, duchas y comida final, manteniendo ese carácter de convivencia que se ha convertido en una de las señas de identidad de la cita.

Porque en rutas como esta muchas veces lo importante no termina estando únicamente en los kilómetros o en el desnivel acumulado. También aparece en esa forma distinta de recorrer Sierra de Gata a golpe de pedal, atravesando caminos donde todavía sobreviven viejas historias de frontera, pueblos de piedra y paisajes que cambian con cada curva.

La Quedada Serragatina Épica volverá así a unir deporte y territorio en una mañana donde el verdadero premio será, una vez más, detenerse a mirar la sierra desde dentro.