El Centro de Salud de Valverde del Fresno tendrá un nuevo sistema de climatización tras la sustitución integral del equipo averiado

La Gerencia del Área de Salud de Coria ha formalizado el contrato para la sustitución integral del sistema de climatización del Centro de Salud de Valverde del Fresno, una actuación considerada urgente debido a la avería irreversible del actual equipo, instalado desde 1997.

El contrato, adjudicado a la empresa MAINT MEDICAL S.L., contempla el suministro, instalación y puesta en marcha de una nueva climatizadora autónoma aire-aire con bomba de calor inverter, además de la retirada y correcta gestión de los residuos generados por el antiguo sistema.

La actuación tendrá un coste final de 27.588 euros IVA incluido, tras imponerse la oferta de la empresa placentina frente a otras dos propuestas presentadas en el procedimiento abierto simplificado impulsado por el Servicio Extremeño de Salud (SES).

Un sistema obsoleto y averiado

Según recoge el pliego técnico de la licitación, el actual equipo de climatización del centro sanitario presentaba una avería en el compresor y en el motor ventilador que hacía imposible su reparación. La instalación existente corresponde a una máquina compacta con bomba de calor de la marca Carrier, modelo 50QF011K9, instalada hace casi tres décadas.

El nuevo sistema deberá garantizar un funcionamiento continuo, seguro y eficiente, minimizando las averías y adaptándose a las necesidades actuales del centro sanitario. Entre las exigencias técnicas figuran una potencia frigorífica de hasta 28 kW, una potencia calorífica máxima de 30 kW y elevados estándares de eficiencia energética.

Además, el contrato incluye la adecuación de conductos, acometidas eléctricas, sistemas de control y elementos auxiliares necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la instalación.

Plazos ajustados por la urgencia

La intervención deberá ejecutarse en un plazo máximo de un mes desde la formalización del contrato, aunque la instalación efectiva no podrá superar una semana desde su inicio. La obra contempla también la retirada del antiguo equipamiento, la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, así como trabajos de adaptación y pintura en la sala de máquinas del edificio sanitario.

El SES subraya igualmente que la empresa adjudicataria deberá coordinar los trabajos para interferir lo menos posible en la actividad diaria del centro de salud.

Garantía y mantenimiento integral

El contrato incorpora una garantía mínima de dos años, durante los cuales la adjudicataria asumirá el mantenimiento integral del sistema, incluyendo revisiones preventivas, reparaciones correctivas y asistencia técnica especializada.

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La actuación forma parte de las medidas de mejora de las infraestructuras sanitarias dependientes de la Gerencia del Área de Salud de Coria y busca garantizar unas condiciones adecuadas de confort térmico tanto para pacientes como para profesionales sanitarios del municipio cacereño.