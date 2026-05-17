Naturaleza
La dehesa extremeña se reinventa como escenario de lujo en Trujillo
Piscinas infinity, gastronomía experiencial y observación astronómica se integran en la oferta para ofrecer una experiencia completa de descanso
Dormir en mitad de la dehesa ya no significa únicamente alojarse en una antigua casa rural de piedra. En torno a Trujillo, el turismo rural ha comenzado a transformarse en los últimos años hacia un modelo cada vez más vinculado a la exclusividad, el diseño y las experiencias personalizadas. Suites entre encinas, hoteles boutique instalados en edificios históricos, glamping de alta gama, piscinas infinity o alojamientos pensados para contemplar las estrellas forman ya parte de una nueva oferta turística que busca atraer a un visitante que prioriza el silencio, la desconexión y la autenticidad.
La evolución responde además a un cambio en el perfil del turista rural. Frente al visitante que hace unos años buscaba únicamente tranquilidad y naturaleza, ahora crece la demanda de experiencias más cuidadas, sostenibles y diferenciadas, ligadas al paisaje, la gastronomía y el bienestar.
Del turismo rural clásico al "lujo tranquilo"
Trujillo y su entorno se han convertido en uno de los escenarios donde mejor puede apreciarse esta transformación. La combinación de dehesa, patrimonio histórico y baja masificación turística ha favorecido la aparición de alojamientos orientados a un turismo más exclusivo y experiencial.
En el casco histórico han ido ganando protagonismo hoteles boutique instalados en antiguos palacios, conventos o edificios nobles rehabilitados. Ejemplo de ello son Hotel Boutique Posada Dos Orillas, ubicado dentro de la muralla medieval en un edificio del siglo XVI, o el Hotel Boutique Casa de Orellana. Se trata de la casa natal de Francisco de Orellana, descubridor del Amazonas, situada en pleno casco monumental de Trujillo y siendo. Su oferta está orientada a un turismo más íntimo y personalizado.
A ellos se suman establecimientos históricos como Parador de Trujillo o Eurostars Palacio Santa Marta, que llevan años consolidando una oferta turística vinculada al patrimonio monumental y al confort de alto nivel.
Dormir entre encinas
Pero el cambio más llamativo se está produciendo fuera de los núcleos urbanos. La dehesa extremeña ha comenzado a convertirse en un reclamo turístico asociado al descanso premium y al llamado "lujo silencioso".
Cada vez son más frecuentes los alojamientos que ofrecen privacidad absoluta, pequeñas suites integradas en plena naturaleza o experiencias diseñadas alrededor de la calma, el paisaje y el contacto directo con el entorno.
En este contexto aparecen propuestas como Casa Rural Finca El Azahar, situada en una finca rodeada de naturaleza cerca de Trujillo, o complejos vinculados al concepto glamping, una modalidad que combina la experiencia de acampar con servicios propios de hoteles de alta gama.
En Extremadura han comenzado además a popularizarse cúpulas transparentes, tiendas de lujo o alojamientos panorámicos pensados para contemplar el cielo nocturno, aprovechando la escasa contaminación lumínica de muchas zonas rurales.
Piscinas infinity, gastronomía y experiencias
El nuevo turismo rural premium no se limita únicamente al alojamiento. Muchas de estas propuestas incorporan también gastronomía experiencial, wellness, observación astronómica, rutas privadas o actividades ligadas al paisaje.
El visitante ya no busca solo "dormir en el campo", sino vivir una experiencia completa asociada al descanso y la desconexión. Desayunos entre encinas, cenas privadas en mitad de la dehesa o spas con vistas al paisaje forman parte de esta nueva tendencia.
Algunos complejos rurales extremeños han comenzado incluso a incorporar piscinas infinity, jacuzzis exteriores y propuestas enfocadas a parejas o escapadas románticas.
La combinación entre arquitectura tradicional y diseño contemporáneo se ha convertido además en uno de los principales reclamos de este tipo de turismo.
Un perfil de turista diferente
Este crecimiento está atrayendo también a un visitante con mayor capacidad adquisitiva y con intereses muy distintos al turismo rural tradicional.
Muchos viajeros buscan ahora destinos poco saturados, alejados del turismo masivo y donde todavía sea posible encontrar tranquilidad, paisaje y autenticidad. En ese contexto, Extremadura y especialmente zonas como Trujillo han comenzado a ganar protagonismo dentro del turismo de lujo vinculado a la naturaleza.
La tendencia se aprecia también en el incremento de proyectos hoteleros de alta gama previstos en la región, algunos de ellos vinculados directamente al concepto de dehesa y exclusividad.
La dehesa como nuevo símbolo del lujo
Durante décadas, la dehesa extremeña estuvo ligada únicamente al ámbito agrícola y ganadero. Ahora empieza también a convertirse en escenario de una nueva forma de entender el turismo.
El silencio, la ausencia de prisas, los cielos oscuros, el paisaje abierto y la sensación de aislamiento han pasado de ser elementos cotidianos del medio rural a convertirse en auténticos reclamos turísticos.
En torno a Trujillo, el lujo ya no se asocia únicamente a grandes hoteles o destinos urbanos. Cada vez más visitantes buscan precisamente lo contrario: dormir entre encinas, escuchar únicamente el sonido del campo y descubrir que, en algunos lugares, la verdadera exclusividad sigue siendo el silencio.
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