Identidad cultural
Un emotivo encuentro une a la Virgen de la Luz y la Virgen de Guadalupe en Arroyo de la Luz
Abril quedará para siempre en la historia de Arroyo la unión entre la Virgen de la Luz y la Virgen Peregrina, uniendo dos de las grandes devociones de Extremadura
El pasado 25 de abril quedará para siempre en la historia de Arroyo de la Luz por el Hermanamiento que se ha llevado a cabo entre la Virgen de la Luz y la Virgen Peregrina, de Guadalupe, uniendo dos de las grandes devociones de Extremadura.
Para ello se han celebrado varios actos que han tenido como escenario distintos espacios de este municipio cacereño. Primeramente, los caballos fueron recibidos en la plaza de la Constitución por el alcalde, Carlos Caro, quien destacó, que este es un acontecimiento que solamente sucede una vez en la vida y que refuerza la identidad cultural, la tradición, la fe compartida y los lazos entre entidades.
Después los participantes se dirigieron a un bello y natural paraje como es la Dehesa de la Luz. En este espacio natural se produjo uno de los momentos más emotivos en el Santuario, coincidiendo con la llegada de los caballos y el encuentro entre la Virgen de la Luz y la Virgen Peregrina de Guadalupe, una estampa que concentró buena parte de la emoción de los fieles y participantes.
El acto central estuvo presidido por el obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres, Jesús Pulido. El programa incluyó una misa, la bendición a los jinetes y amazonas, además de las melodías de los músicos integrantes de la Banda de Música Municipal y los vivas de los fieles y cargadores a las imágenes.
Este hermanamiento entre la Virgen de la Luz y la Virgen Peregrina de Guadalupe reunió en la localidad cacereña a fieles, caballistas, representantes religiosos, autoridades municipales y entidades vinculadas a los caminos de Guadalupe. Desde el consistorio se destacó la importancia de este tipo de actos que unen tradiciones y el sentir entre distintos colectivos y municipios.
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